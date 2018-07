Inhalt Seite 1 — Viele Jäger sind des Hasen Tod Seite 2 Auf einer Seite lesen

Umsatzsteuer im Ausschuß-Dickicht

Die sogenannte Hübschmann-Kommission, die im Auftrag des Bundesfinanzministeriums die technischen Einzelheiten der Umsatzsteuerreform zu prüfen hat, entwickelt bemerkenswerten Fleiß. Inwieweit sich dieser auch in schöpferischen Ideen niederschlagen wird, vermag freilich zur Zeit noch niemand zu sagen; denn vorerst beschränken sich Hübschmann und seine Experten darauf, die verschiedenen parlamentarischen Umsatzsteuerreformer systematisch zu „verhören“ und deren Vorschläge sozusagen auf Herz und Nieren zu durchleuchten.

Erst kürzlich wurde der Bundestagsabgeordnete Kurt Becker vor die Kommission „geladen“, der bekanntlich dem Bruttoprinzip in der westdeutschen Umsatzbesteuerung den Kampf angesagt hat und demgemäß die Umsatzsteuer zu einer Art Wertschöpfungssteuer umgestalten möchte. Wie wir hören, hat die Kommission die von Becker angeregte „Umsatzaufwandsteuer“ nicht gerade über alle Maßen freundlich aufgenommen. Wie nun die Reformvorschläge der Abgeordneten Bucerius, Eckhardt, Neuburger und Wieninger – um hier nur einige wenige zu nennen – die Hübschmann-Hürde meistern werden, läßt sich zur Zeit kaum sagen.

Ob indessen das von Hübschmann angeschlagene Arbeitstempo bereits den Schluß rechtfertigt, die Umsatzsteuerreform sei in dieser Legislaturperiode gesichert, scheint doch mehr als fraglich. Eingeschaltet ist nämlich noch ein Unterausschuß des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium, der sich mehr mit der grundsätzlichen wirtschafts- und finanzpolitischen Seite der Reform zu beschäftigen hat. Und da aller guten Dinge drei sind, hat Minister Etzel bekanntlich den aus seinen Diensten ausgeschiedenen Staatssekretär Hartmann mit der Bildung einer weiteren Kommission beauftragt, die die Arbeiten der beiden erwähnten Ausschüsse „koordinieren“ soll. Wahrlich, der Ausschüsse sind nun genug gebildet worden.

Viele Jäger sind des Hasen Tod. Was nun die derzeitige Umsatzsteuer-Diskussion angeht, so könnte man in Abwandlung dieses Sprichwortes sagen, daß gar zu viele Ausschüsse auch die Umsatzsteuerreform zumindest in dieser Legislaturperiode – „töten“ könnten. Schon ist der Verdacht geäußert worden, der Bundesfinanzminister habe bewußt zu dieser „Ausschußtaktik“ Zuflucht gesucht, weil er sein Versprechen kaum noch einzuhalten vermag, bis zur nächsten Bundestagswahl eine grundlegende Umsatzsteuerreform zu verwirklichen.

Gegen diese „Unterstellung“ hat sich Minister Etzel energisch zur Wehr gesetzt. Bis Ende des Jahres sollen seine Ausschüsse die Beratungen abgeschlossen und sich eine eigene Meinung gebildet haben. Das zweite volle Jahr der Legislaturperiode, das in gesetzgeberischer Hinsicht stets zu den fruchtbarsten zählt, wäre dann freilich nutzlos verstrichen. Bevor das Kabinett gesprochen hat, dürfte auch ein großer Teil des dritten Jahres der Amtszeit dieses Bundestages vergangen sein – und dann beginnen die nächsten Wahlen bereits ihre Schatten zu werfen. Es bleibt einigermaßen unerfindlich, wie Minister Etzel angesichts dieser Konstellation seinen Reformfahrplan einhalten will.

Eine Möglichkeit verbleibt ihm allerdings, sein Wort einzulösen, nämlich die, den Begriff Umsatzsteuerreform relativ eng auszulegen. Gemeinhin erwartet man von dieser Reform eine „Systemänderung“, also eine Abkehr von der derzeitigen kumulativen Allphasenbesteuerung, die als konzentrationsfördernd und wettbewerbsverfälschend kritisiert wird. Schaltet man nun beispielsweise von der Allphasen- auf eine Mehrphasenbesteuerung um, etwa im Wege der umsatzsteuerlichen Freistellung des Großhandels, wäre das nicht bereits ein „Systemwechsel“? Darüber ließe sich freilich streiten; denn gerade die Produktionsstufe, auf der ja die konzentrationsfördernde Wirkung des Umsatzsteuergesetzes besonders lebhaft beklagt wird, bliebe von einer solchen Systemänderung unberührt.