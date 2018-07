Inhalt Seite 1 — Waisen, die noch Eltern haben Seite 2 Auf einer Seite lesen

G. W., Braunschweig

An diesem Abend war die Situation dramatisch“, sagte der Direktor des Waisenhauses. „Wir waren angerufen worden: zwei Jungen, dreizehn und vierzehn Jahre alt, seien zu uns unterwegs. Sie kamen aus der Zone; die Polizei hatte sie aufgegriffen, und einige Tage waren sie im Lager an der Grenze gewesen. Nun sollten sie bei uns Asylrecht erhalten.“

Der Waisenhausdirektor raucht sonst vormittags nie. Nun aber macht er eine Pause und zündet sich eine Zigarre an. „Die Jungen“, so erzählt er weiter, „machten einen ausgezeichneten, sehr sicheren Eindruck. Auch in der Volksschule, auf die wir sie schickten, waren sie gern gesehen. ‚Die Eltern sind mit unserer Flucht über die Zonengrenze einverstanden‘, versicherten sie.

Doch zwei Wochen später war der Vater des einen Jungen da. Beide wurden aus der Schule geholt. Als sie zu mir ins Zimmer traten, begrüßten sie den Vater kalt und geradezu steif. Dann überfielen sie ihn mit Vorwürfen über das ‚Lügensystem‘, in dem sie drüben leben müßten. Dem Vater traten die Tränen in die Augen. Die beiden Mütter, Witwe die eine, grämten sich zu Tode, sagte er, wenn die Jungen nicht wiederkämen.“

Wieder machte der Waisenhausdirektor eine Pause. Dann berichtete er das Ende. Es hatte vieler Besprechungen unter vier Augen – mit dem Vater, mit den Jungen – bedurft. Am Ende waren die drei zusammen wieder nach drüben gefahren ...

Ein anderer Fall: Eine Arztfamilie mit fünf Kindern erscheint im Amtszimmer des Waisenhausdirektors. Sie hatte es drüben nicht mehr ausgehalten. Zwei von den Kindern nimmt das Waisenhaus auf. Der siebzehnjährige Junge wird die Untersekunda der Oberschule besuchen, das jüngere Mädchen die Mittelschule. Beide Kinder werden wahrscheinlich einige Jahre im Waisenhaus bleiben. Und genauso behält das Waisenhaus den Jungen eines Mannes, der aus Mitteldeutschland kommt und Arbeit im Bergbau findet. Dorthin kann er den Jungen nicht mitnehmen. Die Frau mit drei anderen Kindern ist drüben geblieben.

Die meisten Menschen wissen nicht, wie es heute in unseren Waisenhäusern aussieht. Das Waisenhaus Lübeck wurde unlängst angegriffen, weil dort „zur guten Hälfte“ Kinder untergebracht seien, die noch Vater oder Mutter hätten, die für sie sorgen könnten. Das ist keine Ausnahme: in anderen Waisenhäusern sind es sogar weit über die Hälfte der Kinder, die noch Vater oder Mutter, manchmal sogar beide Eltern besitzen.