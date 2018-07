Dd, Kreuznach

Sie dürfen für sich den traurigen Ruhm in Anspruch nehmen, vielleicht als erster aus reinem Wasser mit Zucker, Hefe und einigen Chemikalien ein reines Kunstprodukt hergestellt zu haben, während (der Geisenheimer Weinhändler Valentin) Korn immerhin noch ein Drittel Traubensaft zur Herstellung seines Weines verwendete“ – so kommentierte Landgerichtsdirektor Albert Assmann vom Landgericht Kreuznach die Weinproduktion des 52jährigen Fuhrunternehmers Wilhelm Holzmann. Diese Produktion brachte dem Angeklagten dreieinhalb Jahre Gefängnis ein.

Der Landgerichtsdirektor irrte: So groß war der Unterschied zwischen den Holzmannschen „Kreszenzen“ und der „Liebfraumilch“ des Rheingauer Weinpantscherkönigs Korn, der am 19. Februar 1958 von der Dritten Strafkammer des Landgerichts Wiesbaden zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt wurde, wiederum nicht. Der einzige Unterschied bestand in einer Aufteilung der Betriebsfunktionen.

Während Holzmann 360 000 Liter vergorenes säurehaltiges Zuckerwasser dem mitangeklagten und zu zwanzig Monaten Gefängnis verurteilten Kommissionär Adolf Speyerer aus Jugenheim bei Alzey lieferte, der die Flüssigkeit dann mit rheinhessischen Weinen geringer Qualität vermischte, vereinigte Korn diese beiden Produktionsgänge in seiner Weinfabrik: Er stellte nach ähnlichen Rezepten wie Holzmann den Kunstwein her und setzte ihm dann später etwa ein Drittel vergorenen französischen Traubensaft oder rheinhessische Weine zu. Und Korn spielte sogar mit dem Gedanken, den Weinzusatz ganz wegzulassen.

Nach dem Korn-Holzmannschen Rezept ergeben etwa 850 Liter Wasser mit 175 Kilogramm Zucker, ferner – in weiteren 45 Liter Wasser gelöst – sieben Kilogramm Zitronensäure, sechs Kilogramm Glyzerin, 300 Gramm Cymol (Gärhilfe) und 1200 Gramm Pottasche rund 1000 Liter (ein Fuderfaß) „guten rheinhessischen Wein“, der, wie auch der Angeklagte Holzmann bestätigte, der sogenannten „kleinen Handelsanalyse“ standhält.

Diese Analyse, die von der staatlichen Weinkontrolle allerdings für unzureichend gehalten wird, nehmen private chemische Institute in allen größeren Weinhandelsplätzen vor. Sie reicht für die Bewertung ehrlicher Weine als eine zur Zungenprobe hinzutretende objektive Grundlage sicherlich aus. Eine Analyse von tausend Litern Kunstwein nach dem hier angegebenen Mischungsverhältnis würde ergeben: 87,5 Grad Oechsle, also rund acht Prozent Alkohol bei geringer Restsüße, sieben Promille Säure und 1,2 Promille Mineralbestandteile. Die Flüssigkeit schmeckt tatsächlich nach einem mittleren Wein; das Glyzerin kann den „Körper“, nicht allerdings die Bukettstoffe des natürlichen Weins ersetzen.

Will man auf eine Mischung mit echtem Wein oder Most nicht verzichten, so wird die Kunstweinproduktion allerdings dadurch erschwert, daß man erst den Säure-, Traubenzucker- und Mineralgehalt dieses Naturweins genau feststellen muß, um dann den Zusatz des aus Chemikalien gewonnenen „Weins“ darauf abzustimmen.

Jedenfalls ist Holzmann zunächst nicht durch Analysen überführt worden, sondern durch einen eifrigen Weinkontrolleur, der am Schlüsselloch des von dem Angeklagten betriebenen Fuhrgeschäftes gerochen hatte. Die feine Nase des Beamten aber half weiter als die „kleine Handelsanalyse“. Holzmann hatte zwar Sperrwände und Mauern errichtet, damit kein Unberufener aus der gegenüberliegenden Weinbauschule in das „Fuhrgeschäft“ hineinsehen konnte. Aber der Geruch gärenden Zuckerwassers dringt eben durch Ritzen und Schlüssellöcher, nicht weniger stark als echter Weinduft, der nach Paragraph 1 des deutschen Weingesetzes nur entstehen darf „durch alkoholische Gärung aus dem Safte der frischen Weintraube...“