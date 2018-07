Soziales Mietrecht sichert jeder Familie ausreichenden Wohnraum

Von Paul Lücke, Bundesminister für Wohnungsbau

In unserer Nr. 17 veröffentlichten wir einen Artikel, der sich unter dem Titel: „Minister Lücke wurde zurückgepfiffen“ kritisch mit den Plänen des Wohnungsbauministers zur Überführung der Wohnungswirtschaft in die soziale Marktwirtschaft beschäftigte. Unser Artikel ist in Bonn auf Widerspruch gestoßen. Das ist nicht sonderlich bedauerlich, da sich nur in der Diskussion die Probleme klären. Wir sind nicht unfehlbar. Wir freuen uns, daß Minister Lücke zur Feder gegriffen hat.

Wenn ein Minister „zurückgepfiffen“ wird, so ist das ohne Zweifel eine „interessante Story“. Gut aber ist eine Geschichte erst dann, wenn sie auch richtig ist. Leider kann man das von der Darstellung Günter Kochs in der ZEIT vom 24. April nicht in allen Punkten behaupten Wobei allerdings zuzugeben ist, daß der Gesetzentwurf über den Abbau der Zwangswirtschaft im Wohnungswesen und die Einführung eines sozialen Mietrechts und damit auch seine Entstehungsgeschichte nicht gerade unkompliziert ist. Deshalb dazu ein klärendes Wort.

Was ist eigentlich geschehen?

Im Januar billigte das Kabinett die von mir entwickelte Zielsetzung eines Abbaues der Wohnungszwangswirtschaft und die Schaffung eines sozialen Mietrechts in ihren Grundsätzen Zur Festlegung von näheren Einzelheiten und Vorbereitung des formulierten Gesetzentwurfs für das Bundeskabinett wurde ein Staatssekretärausschuß berufen; ich wurde mit der Leitung dieses Ausschusses beauftragt. Der Staatssekretärausschuß sollte in der Sache tätig werden und nicht als Redaktionskomitee. Für Redaktionsarbeiten ist nun mal die Zeit von Staatssekretären zu knapp; dafür gibt es Referenten. So befaßte sich der Staatssekretärausschuß mit den wichtigsten Fragen eines von einer Referentenkommission ausgearbeiteten Gesetzentwurfs und verabschiedete diesen zur weiteren Übersendung an die Fachressorts der Länder und an die interessierten Verbände. Die Verhandlungen mit ihnen ergaben, daß der Entwurf im wesentlichen das Richtige getroffen hat; wurde er doch von den Interessenten aus Gründen kritisiert, die sich einander oft widersprachen. Zu vorsichtig bezeichneten ihn die einen, zu revolutionär die anderen.

Das soziale Mietrecht