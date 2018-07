Mit einem Riesenaufgebot von Diplomaten und Journalisten begann am Montag die Genfer Ost-West-Außenminister-Konferenz. Die ersten Verhandlungstage wurden beherrscht vom Streit um Verfahrensfragen. Der Westen setzte seinen Standpunkt durch, daß die Delegierten aus Bonn und Pankow nicht offizielle Konferenzteilnehmer, sondern nur Berater sein dürften.

Gromyko steckte in dieser (von vornherein aussichtslosen) Forderung zurück – um dann am zweiten Tag die Frage einer Konferenzbeteiligung Polens und der Tschechoslowakei mit um so größerem Nachdruck vorzubringen. Erprobte Konferenztaklik.

In Hannover ist jetzt die neue Regierung inthronisiert. Sie wird vom „Roten Welfen“ Hinrich Kopf geführt. Vier Ministerien (Inneres, Landwirtschaft, Kultus und Sozialfragen) wurden von seiner Partei besetzt. Zum erstenmal ist damit in Niedersachsen ein Sozialdemokrat Landwirtschaftsminister geworden. Je zwei Ministerien wurden den Koalitionsparteien FDP (Wirtschaft und Justiz) und BHE (Finanzen und Vertriebene) zugestanden.

Ein Kurswechsel ist laut Regierungserklärung Kopfs nicht zu erwarten. Nach den Bundestagswahlen 1961 wird sich erweisen, wie festgefügt die neue Koalition ist.

Kopf an Kopf gingen die beiden rivalisierenden Parteien Österreichs bei der Wahl durchs Ziel. Die ÖVP eroberte 79 Mandate und hat damit nur einen Sitz mehr als die SPÖ. Die rechtsstehende freiheitliche Partei brachte es auf acht Mandate, die Kommunisten sind überhaupt nicht mehr im Parlament vertreten.

Den Sozialisten ist es gelungen, in die Randschichten der ÖVP einzudringen und die mit der Wirtschafts- und Finanzpolitik Unzufriedenen zu gewinnen. Pittermanns „Politik der Mitte“ hat Erfolg gehabt. Eine Klärung der politischen Machtverhältnisse wurde nicht erreicht. St. Proportius wird weiter regieren.

Die englische Regierung hat beschlossen, Waffen an den Irak zu liefern. Auf Ersuchen General Kassems erhält Bagdad Centurion-Panzer, Canberra-Düsenjäger und anderes Kriegsmaterial. Begründung: Der Irak solle nicht durch eine Weigerung der Briten endgültig dem Kreml in die Arme getrieben werden.

Vor kurzem haben die algerischen Aufständischen der französischen Armee empfohlen, in Zukunft auch „den Himmel“ zu beobachten. Seit einiger Zeit liefert Bagdad regelmäßig Waffen an die FLN. Auch Flugzeuge?