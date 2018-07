Nachdem bereits seit einigen Monaten bei der Klöckner-Werke AG, Duisburg, Überlegungen wegen der Anwendung des Umwandlungsgesetzes angestellt worden waren, ist nunmehr in der Aufsichtsratssitzung der Klöckner-Werke AG von den Vertretern der Anteilseigner beschlossen worden, das Vermögen der Tochtergesellschaften Klöckner-Bergbau Victor-Ickern AG, Klöckner-Georgsmarienwerke AG, Klöckner-Hüttenwerk Haspe AG, Klöckner-Hütte Bremen AG, Klöckner-Mannstaedt-Werke GmbH, Klöckner-Drahtindustrie GmbH und Klöckner-Eisenwerk Quint GmbH im Wege der Umwandlung auf die Klöckner-Werke AG zu übertragen. Da diese bisher an den Tochtergesellschaften zu 100 v. H., also ausschließlich, beteiligt war, bedeutet dies praktisch nichts anderes, als daß die Werke dieser bereits bisher durch Organvertrag an die Weisungen der Klöckner-Werke AG gebundenen Tochtergesellschaften künftig in Form von Zweigniederlassungen der Klöckner-Werke AG geführt werden.

Die Mannesmann AG, Düsseldorf, schlägt der Hauptversammlung vor, wie im Vorjahr eine Dividende von 10 v. H. auf das 1958 um 20 Mill. DM auf 580 Mill. DM erhöhte Kapital zu verteilen. Die Hauptversammlung ist für den 16. Juli 1959 in Düsseldorf vorgesehen. Der Aufsichtsrat genehmigte die Aufnahme einer Anleihe durch Ausgabe von fünfprozentigen Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von insgesamt 150 Mill. zur Ablösung von drei höher verzinslichen Anleihen aus 1953 und 1954 und zur Konsolidierung kurz- und mittelfristiger Schulden.