Nach einer Mitteilung vom August 1958 hat die „Ilse Bergbau-AG in Köln“ für das Jahr 1958 die Aufnahme der Dividendenzahlungen angekündigt (ihr RM-Kapital wurde auf 1,75 Mill. DM Stammaktien und 1,95 Mill. DM Genußscheine umgestellt). Sie soll über 10,35 Mill. DM RWE-Aktien verfügen, deren Dividendenertrag die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung für das Jahr 1958 der Ilse Bergbau-AG ermöglichen dürfte. Der derzeitige Kurs beträgt 51 v. H. für die Stammaktien und 46 v. H. für die Genußscheine.

Kann mit einer Aufnahme der Dividendenzahlung für die Stammaktien und Genußscheine für das Geschäftsjahr 1958 gerechnet werden? In welcher Höhe?

Dr. W. D., Köln

Antwort: Präzise Angaben über die Dividendenhöhe für 1958 lassen sich noch nicht machen. Sicher ist aber, daß Dividende gezahlt wird, und zwar in einer Höhe, die wahrscheinlich zwischen 5 und 10 v. H. liegen wird.

Aus dem Geschäftsbericht für 1958 ist ersichtlich, daß auf alle Fälle für nom. 9,6 Mill. DM RWE-Stammaktien im Besitz der Gesellschaft sein müssen. Darauf hat die Gesellschaft in 1958 eine Dividende von 10 v. H. erhalten. Natürlich ist die volle Weitergabe dieses Dividendenbetrages wegen Steuern usw. an die Aktionäre nicht möglich. Außerdem wird wohl noch die gesetzliche Rücklage gestärkt werden müssen.

Die Beurteilung des Kurses ist schwierig. Geht man von den Stammaktien aus, dann bedeutet die RM-Notiz von etwa 50 v. H. in DM notiert 1000 v. H. Dieser Kurs wird durch die Substanz voll gedeckt, denn der Kurswert der RWE-Aktien beträgt allein rund 40 Mill. DM, also mehr als das Zehnfache des Aktienkapitals. Außerdem ist bereits eine Ausgabe von Gratisaktien (bei Vorliegen der gesetzlichen Bestimmungen) im Verhältnis 4:1 in Aussicht gestellt.

Von der Substanz her können also gegen den hohen Kurs kaum Einwände erhoben werden, zumal in ihm noch die Ansprüche auf das sehr wertvolle Vermögen der Gesellschaft in Mitteldeutschland (enteignet) enthalten sind. Der heutige Kurs von (in RM notiert) 50 v. H. wird sich jedoch nur schwer von der Rendite her rechtfertigen lassen. Das ist ein Schönheitsfehler, den die Börse heutzutage zu übersehen bereit ist.