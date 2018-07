Von den hunderttausend Inhabern von Aktien der Badische Anilin- und Soda-Fabrik AG, Ludwigshafen, waren etwa 1500 zur Hauptversammlung erschienen. Alle Anträge der Verwaltung wurden von ihnen nahezu einstimmig angenommen. Bei einem Börsenkurs von 420 v. H. (gegenüber 180 v. H. Ende 1957) und bei einer um 3 v. H. auf 14 v. H. erhöhten Dividende ist dies nicht erstaunlich. Worüber hätte man auch verärgert sein sollenf Die Diskussion – 13 Aktionäre und Aktionärvertreter hatten sich zum Wort gemeldet – wurde vornehmlich durch ein begreifliches Informationsbedürfnis genährt. Dabei warf man der Verwaltung im allgemeinen keinen Mangel an Publizität vor; es war vielmehr so, daß ihre umfangreichen Ausführungen Anlaß für Zusatzfragen gaben. Lediglich der Vertreter der Wertpapiervereinigung meinte, daß die Ertragsrechnung noch nicht genügend aufgegliedert sei und keineswegs dem entspreche, was das kommende Aktienrecht verlangen werde. Wollte die Verwaltung noch nicht im voraus das Rechnungsschema ändern – was andere Unternehmen getan hätten –, dann möge sie wenigstens in den Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung ausführlicher sein. Aufsichtsratsvorsitzender Hermann J. Abs versprach, diese Anregung zu prüfen.

Im allgemeinen zeugten die in der HV vorgebrachten Fragen von keiner großen Sachkenntnis. Man kann diese auch von keinem Aktionär erwarten, der sich nicht gerade beruflich mit Bilanzfragen befaßt. Deshalb ließ es sich nicht vermeiden, daß die Geduld der Aktionäre auf eine harte Probe gestellt wurde. Das hat den letzten Diskussionsredner dann auch veranlaßt, sich an die Aktionäre mit der Bitte zu wenden, künftighin ihre Fragen vor den HV schriftlich bei der Verwaltung einzureichen, damit sie im Vorstandsbericht berücksichtigt werden können.

Diesmal konnte man aus dem, was die Aktionäre wissen wollten, entnehmen, daß über einzelne Geschäftsvorgänge keine Klarheit besteht, obwohl sie im Geschäftsbericht behandelt sind. Dies war zum Beispiel im Falle der Steinkohlenzeche „Gewerkschaft Augusta Viktoria“ der Fall und bei den Rückstellungen für bedingte Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber den IG i. L. Zu diesen beiden Fragen hat sich die Verwaltung noch eingehend äußern müssen (für die IG-Liqui-Inhaber mag es interessant gewesen sein, vom Vorstandsvorsitzenden Prof. Wurster zu hören, daß er hofft, in diesem Jahr die restlichen Beträge aus der Kapitalausstattung zu bekommen).

Bemerkenswert waren die Andeutungen, daß auch bei der BASF die Zeit der Kapitalerhöhungen zu niedrigen Ausgabekursen vorüber ist. Es wird nämlich immer schwerer, auf neu aufgenommenes Kapital (sofern nicht durch ein entsprechendes Aufgeld die Rücklagen ausreichend mit aufgestockt werden) die gleich hohe Dividende zu zahlen wie auf das alte, durch große Rücklagen verstärkte Kapital. Im übrigen wird die Selbstfinanzierung bei der BASF weiterhin eine Rolle spielen. Professor Wurster meinte hierzu, die BASF habe als weitere Vorsorge noch etwas Knäckebrot in den Rucksack gebracht. Aus den Erträgen der BASF Handels- und Export-GmbH sei wieder ein Teil des Jahresgewinnes in Höhe von 3,4 Mill. DM versteuert einbehalten worden. Dieser Reserveposten sei so auf etwa 11 Mill. DM angewachsen, was bei einem Exportvolumen von über 700 Mill. DM allerdings noch bescheiden ist. Weiter konnte die Lastenausgleichsgabe in Höhe von 10 Mill. DM aus dem Jahresergebnis gedeckt werden. Die Kapitalerhöhung bei einer Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft im Betrage von 10 Mill. DM wurde im gleichen Jahre abgeschrieben. Eine Stärkung der inneren und äußeren Reserven des Unternehmens erscheint zweifellos notwendig, vor allem, wenn man die Feststellung von Prof. Wurster bedenkt, daß die Chemie keineswegs nur auf der Sonnenseite der Konjunktur liegt. Sie steht in einem ständigen Preiskampf mit einer besonders starken Konkurrenz und befindet sich dauernd in der Auseinandersetzung mit dem technischen Fortschritt. Risiken aber fordern nun einmal Rücklagen, das müssen auch die Aktionäre berücksichtigen, die jetzt auf der HV von der Zweckmäßigkeit und den Vorteilen einer stabilen Dividendenpolitik sprachen, wobei sie naturgemäß das günstige Ergebnis von 1958 als Maß betrachteten. W. R.