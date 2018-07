Kurz vor Pfingsten hat der Präsident der Deutschen Bundesbank, Karl Blessing, wieder einmal sein Unbehagen gegenüber der Kursentwicklung auf dem Aktienmarkt zum Ausdruck gebracht und gemeint, daß sich die jetzige Aktienhausse jenseits vernünftiger Rendite-Erwägungen bewege. Er räumte allerdings ein, daß die unbehaglich wirkende Börsensituation nur geändert werden kann, wenn es gelingt, das Angebot an Aktien zu vermehren. Nun fehlen jedoch handgreifliche Anzeichen dafür, daß in nächster Zeit die Gesellschaften mit ins Gewicht fallenden Kapitalerhöhungen herauskommen werden. Die Mittel zur Investitionsfinanzierung lassen sich auf anderen Wegen immer noch billiger beschaffen, und man entschließt sich eigentlich nur dann zur Aufstockung des Grundkapitals, wenn die Relation Eigenkapital – Fremdkapital zu ungesund geworden ist, d.h. wenn dieses Verhältnis die Aufnahme neuer Fremdmittel verbietet.

Das einzige Instrument also, daß relativ schnell zur Beruhigung der Börsensituation angewandt werden könnte, steht nicht zur Verfügung. Von der Konjunkturseite her ist eine Dämpfung kaum zu erwarten. Die jüngsten Hauptversammlungen der namhaften Gesellschaften haben gezeigt, daß zwar überall der Wettbewerb härter geworden ist, aber nur in Einzelfällen eine wirkliche Konjunkturdämpfung zu Dividendenkürzungen Anlaß geben wird. Börsenexperten sind der Meinung, daß die für 1958 gezahlten Dividenden im Jahre 1959 kaum noch überschritten werden. Solche Feststellungen reichen aber deshalb nicht zum Bremsen der Aufwärtsbewegung aus, weil das Ansteigen der Kurse einerseits auf die Renditeerwägungen des Auslandes und zum anderen auf den Mangel an Angebot bei den Aktien zurückzuführen ist.

Der große Sorgenfaktor war bislang die internationale politische Entwicklung, das politische Risiko. Der bisherige Verlauf der Genfer Außenministerkonferenz hat jedoch die meisten Bedenken ausgeräumt. Man glaubt die Berechtigung zu haben, „auf Frieden zu spekulieren“. Der Wunsch der Sowjets, auf alle Fälle eine Gipfelkonferenz zu erreichen, hat ihre Möglichkeiten, eine harte Politik gegenüber Berlin zu führen, für die nächsten Monate stark eingeengt. Kein Wunder, wenn es unmittelbar vor Pfingsten in den „Berlinwerten“ zu einer kräftigen Aufwärtsbewegung kam.

Da ist zunächst der Fall Schering. Hier wurde in der vergangenen Woche das Bezugsrecht auf die Wandelanleihe gehandelt. Im Gegensatz zu den ursprünglich gehegten Erwartungen war die Nachfrage nach diesem Bezugsrecht nicht so groß, daß es auf Basis der rechnerischen Parität notiert werden mußte. Mit 30 bis 32 v. H. blieb es um einige Punkte darunter. In Börsenkreisen wird die Differenz auf die komplizierten Bezugs- und Emissionsbedingungen der Wandelanleihe zurückgeführt. Daß man nämlich gegenüber der Schering AG keine Bedenken hatte, bewies die Kursbewegung. Schon vor der Bezugsrechtnotierung wurde der Aktienkurs um rund 20 Punkte auf 400 v.H. heraufgesetzt; in der zurückliegenden Woche konnte dann der Bezugsrechtabschlag von rund 30 Punkten ohne weiteres aufgeholt werden, so daß die Schering-Aktie innerhalb weniger Tage um 50 Punkte anzog. – Einen ähnlichen Aufschwung gab es bei. Schultheiss, Hier stieg der Kurs in 10 Tagen um 60 Punkte auf 409 v. H.

Die Genfer Konferenz hatte aber nicht nur Rückwirkungen auf die „Berlinpapiere“. Mit der Vorlage des „Paketes“ der Westmächte belebte sich auch das spekulative Interesse an den sogenannten Ostwerten, im wesentlichen natürlich an den Aktien solcher Gesellschaften, die über Vermögensansprüche in Mitteldeutschland verfügen. Die IG-Liquis, die in letzter Zeit unter 12 v. H. abgesunken waren, wurden um das Pfingstfest herum mit 12,35 v. H. notiert.

Die sensationellste Sonderbewegung gab es bei den Daimler-Aktien. Der Markt dieser Papiere ist durch die Aufkäufe der Großaktionäre außergewöhlich eng geworden, so daß jede weitere Nachfrage den Kurs kräftig nach oben treiben muß. Wenn neuerdings behauptet wird, daß sich auch Amerikaner für Daimler-Aktien interessieren, dann läßt sich das nicht nachkontrollieren. Sicher ist allerdings, daß es sich bei der Daimler-Benz AG um ein Unternehmen handelt, daß in der Vergangenheit Gewinne in ungewöhnlicher Größenordnung thesauriert hat. Ob dies jedoch ausreicht, um einen in einer Woche um rund 500 Punkte (!) auf 1525 v. H. gestiegenen Kurs zu rechtfertigen, vermag niemand zu sagen.

Kurt Wendt