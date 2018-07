Der wichtigste Faktor, der heute den Kinobesuch beeinträchtigt, ist das Fernsehen; nicht etwa, weil es Besseres als die Leinwand bringt, sondern weil es den „Unterhaltungskonsum“ mit allen Attributen der häuslichen Bequemlichkeit ermöglicht. Aber auch andere Faktoren, wie sie der Vorstandsvorsitzer des neuen Ufa-Konzerns, Arno Hauke, in einer Bilanzbesprechung anführte, erschweren es den Erzeugnissen der Filmindustrie, ihren gewinnbringenden, oft auch nur auskömmlichen Markt zu finden: die umstrittene Vergnügungssteuer, die veränderten Lebensgewohnheiten, das Fehlen einer bei Tag und Nacht belebten und lebendigen City in vielen Großstädten und nicht zuletzt der Geschmackswandel. Dies alles sind Tatsachen, mit denen sich die Filmwirtschaft auseinandersetzen muß – ganz gleich, ob man sie nun begrüßt oder bedauert,

Daß sich dies in den Bilanzen der beiden Dachgesellschaften der neuen Ufa, der Universum-Film AG, Berlin und der Ufa-Theater AG, Düsseldorf, für das Geschäftsjahr 1958 niederschlagen würde, war zu erwarten. Dies um so mehr, als der erst im Sommer 1956 wiedergegründete Konzern nicht nur gewisse Anlaufschwierigkeiten zu überwinden hatte, sondern durch die Übernahme einer Reihe von weiteren Altgesellschaften aus dem ehemals reichseigenen Filmvermögen auch einige Verbindlichkeiten eingehen mußte, deren Nutzen sich erst auf längere Sicht erweisen, kann.

Seit der Neugründung der Gesellschaften hat die Verwaltung stets Wert auf die Feststellung gelegt, sie betreibe angesichts der ohnehin besonders zahlreichen Risiken der Branche eine betont vorsichtige Geschäftspolitik, So hatte die Universum-Film AG als produzierende Gesellschaft für 1957 nach der Tilgung eines Verlustvortrages von knapp 0,5 Mill. DM einen Reingewinn von rund 0,1 Mill. DM und die Ufa-Theater AG einschließlich Vortrag einen Reingewinn von rund 0,12 Mill. DM ausgewiesen. 1958 aber schließt die Bilanz der Produktionsgesellschaft nach Aufrechnung des Gewinnvortrags mit einem Reinverlust von rund 0,21 Mill. DM und die der Theater-Gesellschaft nach der gleichen Verrechnung mit einem Reinverlust von 0,16 Mill. DM ab. Gewiß sind im Berichtsjahr die Unkosten gestiegen, und in den trotz Abgängen durch Neuerwerbungen auf 53 (50) gestiegenen Ufa-Theatern, die als eigene, gepachtete oder Beteiligungstheater geführt werden, verringerte sich nicht nur das Platzangebot auf 43 243 (43 529) Sitze, sondern die durchschnittliche Kapazitätsausnutzung sank im Berichtsjahr um 8,7 v. H. bei weiterhin nachgebender Tendenz, Waren diese und andere Einflüsse wirklich so stark, daß der kurze Aufenthalt in der Gewinnzone wirklich schon ein Ende finden mußte?

Das Gegenteil ist der Fall! Der Gesamtumsatz des Konzerns stieg um etwa 3 Mill. DM auf 101 Mill. DM, wovon auf die Universum-Film AG 30,9 Mill. DM, auf ihre Tochtergesellschaft Ufa-Filmverleih GmbH, München, 42,3 Mill. DM und auf die Ufa-Theater AG, Düsseldorf, 28,3 Mill. DM entfielen. Rechnet man die Umsätze der Ufa-Wochenschau und einiger provisionsgebundener Lizenzfilme hinzu, so ergibt sich sogar ein Gesamtumsatz von rd. 112 Mill. DM. In der (nicht veröffentlichten) Konzernbilanz des nunmehr 17 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften umfassenden Unternehmens, das sich in allen Sparten und auf allen Stufen der Filmwirtschaft betätigt, stieg die Bilanzsumme von 59,3 auf 63,5 Mill. DM, wobei auf der Aktivseite ein Anlagevermögen von 28,9 Mill. DM, ein Filmvermögen von 10,7 Mill. DM und ein Umlaufvermögen von 23,9 Mill. DM entfällt. Dem stehen auf der Passivseite rd. ein Drittel Eigenkapital (21,2 Mill. DM) und zwei Drittel Fremdkapital (42,3 Mill. DM) gegenüber, wobei die kurz- und mittelfristigen Verbindlichkeiten von rd. 26,5 Mill. DM durch die kurz- und mittelfristig liquidierbaren Werte einschl. Filmvermögen mit rd. 34,6 Mill. DM reichlich überdeckt sind.

Bei dieser günstigen Struktur kam es zu den erwähnten Verlusten nur aus bilanz- und vor allem steuertechnischen Gründen’, denn beim genauen Studium der Abschlüsse stellt sich heraus, daß beide Dachgesellschaften eigentlich einen Gewinn erwirtschaftet haben, der sowohl auf das AK der Universum-Film von 10,5 Mill. DM als auch auf das der Theatergesellschaft von 8,0 Mill. DM eine Dividendenausschüttung ermöglicht hätte. Die im Augenblick noch nicht übersehbaren Risiken des neuen Geschäftsjahres, in dem nur noch 16 Filme, davon sechs in eigener Produktion, gedreht werden sollen, vor allem aber die Steuergesetzgebung mit ihrer hohen Belastung der Gewinnausschüttung ließen die Ufa-Geschäftsleitung nach einem Weg sinnen, wie sie ihre zweifellos nicht leicht erarbeiteten Gewinne in Substanz umwandeln könnten, ohne mit dem Gesetz zu kollidieren. Diese Möglichkeit bot sich bei der Produktionsgesellschaft bei der mit über 5,9 Mill. DM ausgewiesenen Bilanzposition „Abschreibungen auf das Filmvermögen“. Sie sind steuerlich möglich, weil kaum ein Film jemals innerhalb eines Jahres seine Unkosten einspielt und sein weiteres Schicksal von so vielen Unberechenbarkeiten abhängt, daß selbst Finanzbehörden sie nicht vorausbestimmen können. Diese Abschreibungen sind nun um etwa 2,7 Mill. DM höher als am Bilanzstichtag nachweisbar eingesetzt worden mit der plausiblen Begründung, sie bezögen sich auf „Überhänge“ aus dem Berichtsjahr, deren rechnerische Richtigkeit sich erst im neuen Jahr herausstellen könne. Dieses neue Jahr aber habe nachweislich mit einem weiteren Besucherrückgang begonnen, und ein verantwortungsbewußter Kaufmann sei es sich und seinen Geldgebern schuldig, möglichen Verlusten rechtzeitig vorzubeugen ... gns.