Je weiter der drängende Nachholbedarf gedeckt ist, desto stärker wirkt sich auf die Entwicklung in der Konsumgüterindustrie der Wandel der Verbrauchergewohnheiten aus. Ein neues Beispiel hierfür liefert die Schuhindustrie, deren Produktion nach einem Aufschwung in den Jahren 1956 und 1957 im vergangenen Jahr wieder um 2,3 v.H. von rund 119 auf 116 Millionen Paar zurückfiel. Bemerkenswert ist dabei der relativ starke Rückgang bei Herrenschuhen um rund 8 v. H., der von der größten Schuhfabrik, der Salamander-AG, Kornwestheim, vor allem auf die zunehmende Motorisierung zurückgeführt wird. Daneben hat auch die etwas einförmige modische Entwicklung das Geschäft in Herrenschuhen beeinträchtigt.

Auf die Geschäftsentwicklung der Salamander-AG selbst hatten allerdings Motorisierung und größeres Modebedürfnis im Geschäftsjahr 1958 keinen Einfluß, wenn man von dem Zweigwerk Türkheim (Lederfaserstoffe, Schuhfeinpappen und Schuhhinterkappen) absieht. Die Gesellschaft konnte mit ihren rund 16 000 Beschäftigten vielmehr die Schuhproduktion um 7,3 v.H. auf fast 10 Mill. Paar steigern und vereinigt damit 8,5 v. H. der westdeutschen Schuhproduktion auf sich. Der Umsatz einschließlich der Tochtergesellschaften nahm ebenfalls um über 7 v.H. von 347 auf 372 Mill. DM zu. Ebenso konnte der Export um rund 8 v.H. vergrößert werden, ausgenommen die Ausfuhr nach Frankreich, die sich infolge der Einfuhrbeschränkungen nochmals um fast ein Drittel verminderte. Auch im 1. Quartal dieses Jahres verzeichnete die Gesellschaft wieder eine Umsatzsteigerung um 7 v. H., wobei auch die geschäftlichen Möglichkeiten mit Frankreich nach dem Inkrafttreten des Gemeinsamen Marktes günstiger beurteilt werden.

Besorgt ist die Gesellschaft allerdings über die hausseartige Preisentwicklung an den internationalen Häute- und Fellmärkten, die mit „überspitzten“ Qualitäts- und Modewünschen der Verbraucher zusammentrifft.

Da bereits im Berichtsjahr der Ertrag durch die Kostenerhöhungen beeinträchtigt wurde, sieht die Gesellschaft keine Möglichkeit mehr, die Verteuerung von Leder aufzufangen. Da aber andererseits der Markt eine generelle Preiserhöhung nicht zuläßt, erweitert Salamander vom Herbst dieses Jahres an seine Kollektion um zwei Preisgruppen (42,50 und 45,50 DM). Aus den eben genannten Gründen, ferner wegen der Umstellung auf den Gemeinsamen Markt, die erhebliche Kosten und Risiken mit sich bringt, und zur Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen Dividendenpolitik kann die Gesellschaft die Ersparnis aus der Körperschaftsteuersenkung nicht weitergeben und bleibt bei der Vorjahresdividende von 10 v.H. Den Aktionären wird jedoch zusätzlich ein Bonus von 2 v.H. gewährt. Hierfür werden die außerordentlichen Erträge von 13,35 (1,05) Mill. DM verwandt, die aus Kursgewinnen bei Wertpapierverkaufen, und aus der Erstattung der Zusatzumsatzsteuer nach dem für die Gesellschaft positiven Ausgang ihrer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht stammen.

In diesem Jahr wurde zur Intensivierung des Absatzes In Berlin die Berliner Schuh-Vertriebs-Gesellschaft mbH gegründet und auf diese neue Tochtergesellschaft (damit Sind es jetzt 6 Töchter) die 15 Berliner Verkaufsstellen zusammengefaßt. Außerdem soll die Belegschaft des Zweigwerkes Gaggenau (Stepperei) in diesem Jahr von 550 auf rund 700 Beschäftigte verstärkt werden, was mit als ein Zeichen dafür gewertet werden kann, daß die Gesellschaft die weitere Geschäftsentwicklung zumindest für sich selbst sehr positiv beurteilt. C. D.