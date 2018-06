Was erwartet man bei einem Buchtitel, der an romantische Anachronismen erinnert oder gar an Wald- und Wiesenschwärmerei im längst verjährten Wandervogelstil? Oder an lehrhafte Altherrenweisheit, die beschwörend Erinnerungsbilder aufdrängen möchte aus der guten alten Zeit, „da wir noch zu Fuß die Heide und das schneebedeckte Gebirge durchstreiften“, oder so ähnlich.