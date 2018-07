G. Z., Karlsruhe, im Mai

Die Entscheidung darüber, ob am Oberrhein das Erdölzentrum des Südwestens entstehen wird, ist gefallen: nach beinahe zweijährigen Verhandlungen hat jetzt eine deutsche Erdölgesellschaft am Rhein bei Karlsruhe Gelände für den Bau einer Großraffinerie gekauft. Die Gesellschaft hat sich verpflichtet bis 1965 den Raffineriebetrieb aufzunehmen.

Ehrfürchtiges Schweigen herrschte im Speisesaal des Motorschiffes „Wiesbaden“, als der Generaldirektor der Erdölgesellschaft lässig in die Seitentasche griff, einen Scheck über zwei Millionen Mark herausangelte und dem Karlsruher Oberbürgermeister in die Hand drückte. Der Millionenscheck war die vertraglich vorgeschriebene Anzahlung für 380 Hektar Land, auf dem die Raffinerie gebaut werden soll. Die Erdölindustrie hat damit auch in Südwestdeutschland Fuß gefaßt.

Schon ist zu erfahren, daß auch eine zweite Erdölgesellschaft sich mit dem Gedanken beschäftigt, in Karlsruhe eine Raffinerie zu bauen. Und die gleiche Aktivität herrscht am anderen Rheinufer. Etwa zwanzig Gesellschaften haben sich zusammengeschlossen, um Straßburg zu einem Mammut-Petroleumhafen auszubauen. Gleichzeitig sollen in Straßburg zwei Raffinerien entstehen. Die Plane sind schon soweit gediehen, daß man in einigen Monaten mit den Erdarbeiten beginnen kann.

Damit dürfte auch die Entscheidung über das Pipeline-Projekt Marseille – Straßburg – Karlsruhe gefallen sein. Denn die Ölader vom Mittelmeer an den Rhein ist die Voraussetzung für das neue Verarbeitungszentrum am Oberrhein. 20 Erdölgesellschaften beteiligen sich an der Finanzierung des Unternehmens.

Offen bleibt vorläufig, wer den Wettlauf mit der Zeit gewinnen wird, Karlsruhe oder Straßburg. Die Karlsruher Ölmanager erklären zuversichtlich, sie würden „höchstens eine Stunde später als Straßburg den Raffineriebetrieb aufnehmen.“