Der „New Look“ der Hauptversammlung der Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen, bestand darin, daß den Besuchern der Mammut-Veranstaltungen mit Hilfe von Fernsehkameras und Teleobjektiven die optische Teilnahme an dem Gang der Verhandlungen zwischen Verwaltungstisch und Aktionären erleichtert wurde. Von den insgesamt 155 000 Bayer-Aktionären waren zwar „nur“ 1200 nach Leverkusen gekommen, aber schon das ist für Hauptversammlungen ein Riesenaufgebot. Die Aktionäre mußten auf mehrere Räume verteilt werden, wobei den nicht im Hauptsaal Einquartierten der Bildschirm half, einen unmittelbaren Eindruck zu bekommen, Und nicht nur das! An Stelle einer häufig beschwerlichen und ebenso unverständlichen – weil für Laien unübersichtlichen – Betriebsführung vermittelten die Fernsehkameras eine Sendung aus dem Werk der Erdölchemie GmbH in Dormagen, der jüngsten Bayer-Gründung, auf die das Unternehmen mit Recht stolz ist. Diese Form des Einblicks in das Betriebsgeschehen erfüllt ganz sicher mehr ihren Zweck, nämlich der Information des Aktionärs, als es ein – wenn auch häufig“ künstlerisch wertvoller – Industriefilm erreichen kann. Ohne wertvoller und Farbe und ohne die besondere Spezies von Industriefilmmusik geht es auch. Die Bayer-Aktionäre nahmen diese technische Raffinesse dankbar auf; vermutlich wird die Besucherzahl im nächsten Jahr noch weiter steigen, zumal auch Ausschnitte aus der Hauptversammlung vom Fernsehprogramm des Westdeutschen Rundfunks ausgestrahlt worden sind.

Erstmalig erhielt die Verwaltung der Farbenfabriken Bayer AG in allen Tagesordnungspunkten das einstimmige Votum der Versammlung. Der Vorstandsvorsitzer, Prof. Ulrich Haberland, wies daraufhin, daß das Unternehmen mit der Ausschüttung einer Dividende von 14 (11) v. H. eine vorerst nicht mehr zu überschreitende obere Grenze erreicht hat. Mit einem Aktienkapital von 660 Mill. DM hat Bayer auch das z. Z. größte Kapital aller westdeutschen Aktiengesellschaften mit einer Dividende zu bedienen. Für die Auszahlung von 14 v. H. habe man den Dividendenbetrag gegenüber dem Vorjahr um mehr als 30 Mill. DM erhöhen müssen, so daß jetzt nahezu 100 Mill. DM an die Aktionäre ausgezahlt werden.

Ausführlich nahm Prof. Haberland zu der Kursentwicklung der Bayer-Aktie Stellung. Nach einer im Vorjahr angestellten Untersuchung liegen die Bayer-Papiere überwiegend in Händen von Kleinaktionären. Schon aus diesem Grunde, so betonte Prof. Haberland, würde die Verwaltung eine ausgeglichene Kursentwicklung begrüßen. Gerade die in der letzten Zeit neu hinzugekommenen Aktionäre aus den Schichten, die eben erst im Begriffe sind, Vertrauen zur Aktie zu gewinnen, könnten durch ein ungesundes, zu stark spekulativ betontes Auf und Ab der Börsenkurse leicht enttäuscht und damit der Aktie wieder entfremdet werden. In der im letzten Jahr eingetretenen Verdoppelung des Kurses der Bayer-Aktie sieht Prof. Haberland neben der Anerkennung des wirtschaftlichen Erfolges und der Ertragskraft des Unternehmens vor allem den Einfluß verstärkter ausländischer Interessennahme an deutschen Aktien. Leider ist damit auch eine erhöhte Anfälligkeit des Kurses für jede politische Unruhe und Nervosität verbunden, da der ausländische Anleger in solchen Situationen dazu neige, seinen Besitz selbst unter Inkaufnahme erheblicher Kursabstriche zu realisieren. nmn