Die dritte Stufe — da meint er einen kleinen Teil seiner früheren Kollegenschaft, der leidenschaftlich mit politischen Vorstellungen beschäftigt ist. In diesen Kreisen wird debattiert und gestritten, wo immer — in den Werkhallen und Büros — ein wenig Gelegenheit und wann immer — in den Mittagspausen — ein bißchen Zeit dazu gegeben ist. Da werden nicht nur Fragen gestellt, da werden Antworten gegeben: Wenn dem General de Gaulle, der von sich gesagt hat, daß nur er allein die Algerien Frage lösen könne, der Erfolg versagt sein sollte nach spätestens ein, zwei Jahren, so werden unruhige Menschen sich mehr und mehr bei den Radikalen von rechts uncj links sammeln: die mögen dann gegeneinanderplatzen . Bürgerkrieg! Es wird jedoch für möglich gehalten, daß de Gaulle in Algerien tatsächlich Erfolg hat. Und wenn der General bisher auch noch nicht in letzter Deutlichkeit dargelegt hat, wie seine Lösung aussieht, so erwartet man allgemein, nach de Gaulles Absicht werde das derzeit so stürmische französisch algerische Verhältnis zu einer Ehe führen, in der Großzügigkeit, Freizügigkeit, Sanftmut, Förderung herrschen. Hat de Gaulle aber Glück und Kraft genug, an diesem seinem Ziele anzukommen, so werden zwar die Radikalen von links und rechts (auch die Ultras in Afrika) stille sein. Aber er braucht fernerhin Glück und Kraft, wenn er dann sehen muß, wie uneinheitlich seine engsten Gefolgsleute, die Gaullisten, sind: Konservative, Reaktionäre, Liberale — alles durcheinander, Klüfte werden aufbrechen unter denen, die ihm wohlwollen. Und was tun Idealisten, die von ihren eigenen Anhängern enttäuscht werden? Sie gehen nach Hause. Aus diesem Grunde ist

Über das Print-Archiv Über das Print-Archiv Dieser Text ist Teil des viele hunderttausend Artikel umfassenden ZEIT-Archivs seit 1946. Um die Inhalte des Archivs, die in den frühen Jahrgängen als gedrucktes Papier vorliegen, in eine digitalisierte Fassung zu übertragen, wurde eine automatische Texterkennung ("OCR") eingesetzt. Nur so ist es möglich, die enormen Textmengen zu verarbeiten. Auch eine ausgereifte Technik kann jedoch an ihre Grenzen stoßen: Je älter die Originalvorlage, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass der automatisierte Lesevorgang bei einzelnen Wörtern auf Probleme stößt. Deswegen kommt es vor, dass die digitalisierten Archivinhalte punktuell noch Fehler enthalten. Wir arbeiten intensiv daran, auch diese Unvollkommenheiten zu beseitigen. Die Nutzung ist ausschließlich in den Grenzen des §53 Urhg zum privaten Gebrauch durch eine natürliche Person zulässig. Zu den Möglichkeiten einer Lizenzierung von Nutzungsrechten, finden Sie hier weitere Informationen.