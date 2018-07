Auf der Jahrestagung der Lebensversicherungen in Frankfurt sagte Notenbankpräsident Blessing diesem Wirtschaftszweig viele nette Worte. Er bezeichnete die Lebensversicherungsunternehmen als seine Verbündeten im Bemühen um die Stabilität der Währung. Das hat den Notenbankpräsidenten aber nicht davon abgehalten, den Finger zu heben und zu sagen, daß er über die weitgehende Abkehr der Lebensversicherungsunternehmen von den klassischen Methoden der Vermögensanlage nicht glücklich wäre. Zwar seien die Wertpapierkäufe der Lebensversicherer wieder recht beachtlich, doch erfreuten sich die Schuldscheindarlehen bei den Lebensversicherungen einer gar zu großen Vorliebe. Eine bessere Mischung, bei der die Wertpapieranlage mehr in den Vordergrund rücke, sei erstrebenswert. In England würden von den Lebensversicherungen 60 bis 70 v. H. der Vermögensanlagen in Wertpapieren angelegt.

Das hat den Lebens Versicherern naturgemäß nicht gut in den Ohren geklungen. Sie schätzen übergroße Posten an Wertpapieren nicht allzu sehr. Auch vor dem Krieg waren in Deutschland niemals mehr als 10 bis 15 v. H. des Vermögens der Lebensversicherungen in Obligationen angelegt. Die Versicherungsunternehmen scheuen das Kursrisiko. Wenn sie nach dem Mindestwertprinzip bilanzieren, dann müssen sie bei einer Rentenbaisse ihre Wertpapierbestände abwerten. Das bringt Bilanzverluste mit sich, die zu Lasten der an die Versicherten auszuschüttenden Dividende, gehen. Diese Verluste können praktisch erst wieder ausgeglichen werden, wenn die Obligationen zur Rückzahlung fällig werden. Das aber kann Jahre, unter Umständen Jahrzehnte dauern. Die dann anfallenden Buchgewinne kommen möglicherweise dann einem ganz anderen Kreis von Versicherten zugute als dem, der seinerzeit die Buchverluste hinnehmen mußte.

Kursschwankungen sind daher für die Lebensversicherungen eine üble Sache. Sie ziehen daher Anlagen vor, die ein solches Risiko nicht kennen. Das sind vor allem direkte Darlehen. Schuldscheindarlehen wurden vor allem an Industrieunternehmen gegeben. Dabei sind die Lebensversicherungen bei der Auswahl ihrer Schuldner vorsichtig. In eine partielle Industriekonjunktur wollten sie nicht hineingezogen werden. Sie gaben deshalb nahezu ausschließlich Schuldscheindarlehen an die Grundstoffindustrie und an Versorgungsunternehmen. Diese waren in den Wiederaufbaujahren froh, in den Lebensversicherungen eine gute Finanzquelle gefunden zu haben. Natürlich haben die Lebensversicherer auch Wertpapiere gekauft; sie werden dies voraussichtlich künftighin in einem verstärkten Umfange tun. Aber das Prinzip der Risikomischung verbietet es, hier des Guten zuviel zu tun, zumal nach wie vor die Last der Ausgleichsforderungen auf ihnen liegt. Ihr Anteil am Bestand der Vermögensanlage beträgt im Schnitt immer noch 20 v. H. Ausgleichsforderungen aber muß man der Wertpapieranlage zurechnen, weil diese Werte nichts anderes als Staatsanleihen sind.

Dem Bundesbankpräsidenten kam es bei seiner Mahnung offenbar darauf an, daß ein möglichst großer Teil der jetzt und auch künftighin emittierten Rentenwerte in eine Daueranlage gelangt. Für Daueranlagen sind Lebensversicherungsunternehmen besonders prädestiniert. Blessing vertritt damit an sich gesunde Grundsätze der Kapitalmarktpolitik, an deren Respektierung auch die Lebensversicherungen als Verwalter eines großen Teiles der Ersparnisse der Bevölkerung interessiert sind. Sie werden daher wohl auch die Anregungen des Notenbankpräsidenten zu beachten haben; sie können dabei aber nicht weitergehen, als sie selbst dies für gesund und richtig halten.

