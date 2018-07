Methode Schroth in Oberstaufen: Grolle und kleine Trinktage

Sonntag abend gibt’s das letzte Schnitzel. So vor-

züglich es schmeckt – mit einem beklemmenden Gefühl muß ich immer wieder zu den Gästen im Nachbarraum hinübersehen. Sie trinken Wein und essen ab und zu ein Stück Brötchen dazu. Schon am Mittag und am Morgen haben sie nicht viel mehr zu sich genommen, Heute ist „großer Trinktag“ im Schrothkurort Oberstaufen im Allgäu. In dieser Weise – mit Brötchen und Wein – leben, die Leute schon eine geraume Zeit. Auch ich soll so leben: Dieses Wiener Schnitzel ist das letzte.

Aber die Leute drüben machen kein saures Gesicht. Sie sind in allerbester Laune. So frage ich den Kellner noch einmal: „Sind das alles Kurgäste?“ – „Alles Kurgäste“, sagt er und fügt hinzu: „Im Augenblick haben wir nur Kurgäste.“ Der Anblick dieser Bienen tröstet mich im Augenblick etwas darüber hinweg, daß dieses Wiener Schnitzel das letzte ist – für genau drei Wochen. So lange dauert die Schroth-Kur.

Wenn einem flau wird ...

Was ich in diesen drei Wochen zu erwarten habe, steht in den „Schroth-Kur-Regeln“ für unsere Oberstaufener Kurgäste: Die Kurwoche beginnt mit dem Montag, der obligatorisch „Dursttag“ ist, das heißt: An diesem Tag ist das Trinken untersagt. Ausnahme: Wem etwas flau sein sollte, der darf ein bis zwei Steinhäger oder Kognaks zu sich nehmen. Sonst gibt es nur Schrothbrötchen, Schrothzwieback, Schrothstangen oder anderes Schrothgebäck, und so den ganzen Tag. Dieses Kurgebäck, salzfrei, fettfrei ohne Eiweiß, also Kohlehydratkost, soll 24 Stunde alt sein. Um dem Körper Vitamine zuzuführen, werden außerdem am Dursttag zwei Orangen und eine Zitrone serviert, die der Schrothgast nicht auf einmal in Form des ausgepreßten Saftes, sondern scheibenweise, lutschend genießt. Der Durst ist dann leichter zu ertragen.

Ein behaglicher Spaziergang bringt andere Gedanken. Wen der Durst am Dursttag besonders quält, der verbringt am Nachmittag einige Stunden im Bett, lesend oder schlafend. Wer an Gewicht viel abnehmen will, ißt nicht mehr als drei bis vier Brötchen am Tag. Die Schlanken vertragen auch gut einige mehr.