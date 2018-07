Inhalt Seite 1 — Der Leser fragt... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auf Seite 18 Nr. 20 finde ich eine Annonce der August Thyssen-Hütte AG „Ein Dokument des Vertrauens“, in der auf die Aktie der ATH hingewiesen wird. Da ein Hinweis einer AG in einer Annonce auf ihre eigenen Aktien etwas Ungewöhnliches ist, bin ich mir über den Zweck dieser Annonce im unklaren. über Bilanz usw. ist kein Wort zu verlieren; sie ist ja auch an anderer Stelle schon bekanntgegeben! Wollen etwa die Großaktionäre eine breitere Streuung der Aktien, d. h. wollen sie einen Teil ihres Besitzes abstoßen? Wenn ja, aus welchen Gründen? Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie meinen Vermutungen auf den Grund gehen würden.

F. S., Bankdirektor i. R., Bad Driburg

Antwort: Es ist durchaus begreiflich, wenn die besondere Form der von Ihnen erwähnten Anzeige Ihr Erstaunen hervorruft. Als Fachmann sind Sie natürlich andere, nüchterne Bilanzanzeigen gewohnt. Wenn Sie jedoch den Finanzanzeigenteil der ZEIT im letzten halben Jahr ansehen, dann werden Sie finden, daß schon vor der August Thyssen-Hütte einige Gesellschaften Finanzanzeigen „neuen Stils“ veröffentlichten. Dabei gehen die betreffenden Unternehmen im allgemeinen von folgenden Gesichtspunkten aus:

1. Die Finanzanzeige (insbesondere die Veröffentlichung der Bilanz) soll nicht allein die Aktionäre und die Fachkreise unterrichten, die sich mit dem Wertpapierhandel beschäftigen, sondern sie soll darüber hinaus auch noch eine Werbewirkung für das Unternehmen selbst haben.

2. Trotz des immer noch fortschreitenden Konzentrationsprozesses in der Wirtschaft sind sich die Verwaltungen durchaus darüber im klaren, daß die Beteiligung einer breiten Bevölkerungsschicht am Aktiensparen für den Bestand unserer Gesellschaftsordnung von größter Wichtigkeit ist. Es liegt also durchaus im Interesse jeder einzelnen Gesellschaft, wenn sie für ihren Teil dazu beiträgt, den Gedanken des Aktiensparens immer fester zu verankern. Um dies zu erreichen, werden die Finanzanzeigen von einigen Unternehmen neuerdings so gestaltet, daß sie auch von bilanzunkundigen Laien gelesen und verstanden werden können.

3. Bei jeder Gesellschaft mit einem beherrschenden Großaktionär kann einmal, die Notwendigkeit entstehen, an die freien Aktionäre mit dem Wunsch heranzutreten, neues Kapital von ihnen zu bekommen. Das wird in schwierigen Zeiten nur möglich sein, wenn vorher ein Vertrauensverhältnis zu den Aktionären hergestellt worden ist. Dazu kann eine allgemeinverständliche Bilanzerläuterung sicherlich beitragen.