Die bis jetzt bekanntgewordenen Abschlüsse der deutschen Schiffsbanken lassen zweierlei erkennen: 1. Die Finanzierungstätigkeit auf dem Gebiet des Schiffbaues ist im Geschäftsjahr 1958 noch sehr rege gewesen. Das ist kein Widerspruch zur Krise in der Schiffahrt, denn es handelte sich fast ausschließlich um Finanzierungen von Neubauten, die schon vor längerer Zeit bei deutschen Werften bestellt worden sind. 2. Obgleich viele Reedereien heute nur noch mit Mühe ihre Unkosten hereinfahren können, ist die Zahlungsmoral der Reeder immer noch gut. Die Deutsche Schiffsbeleihungs-Bank AG, Hamburg, meldet bei einem Schiffshypothekenbestand von 221 Millionen DM am 31. Dezember 1958 (ein Jahr zuvor betrug er nur 154 Mill. DM) rückständige Abzahlungen von nur 0,58 Mill. DM. In den ersten Monaten dieses Jahres hat sich diese Summe kaum verändert.

Niemand wird natürlich voraussagen können, wie sich die Dinge entwickeln, wenn die gegenwärtige Frachtenflaute auf unbestimmte Zeit hinaus andauert. Aber es steht fest, daß heute keine Reederei, die nach gesunden kaufmännischen Grundsätzen finanziert hat, ernsthaft in ihrem Bestand bedroht ist. Damit wird angedeutet, daß Pleiten auf dem Schiffahrtsgebiet nicht für ausgeschlossen gehalten werden sollten, doch könnten sie in diesem Jahr nur solche Firmen erfassen, die nicht immer die „gebotene Vorsicht“ walten ließen.

Dennoch versäumt es die Verwaltung der Deutschen Schiffsbeleihungs-Bank nicht, in ihrem Bericht auf die Notwendigkeit einer Rücklagenverstärkung hinzuweisen, weil „die Schiffahrtskrise zur Vorsicht mahnt“. Nun ist die Rücklagenzuführung um 1,45 Mill. DM auf 3,5 Mill. DM nicht gerade sensationell, um so weniger, als die Bank darauf bedacht sein muß, die Umlaufsgrenze auszuweiten. Sie beträgt zur Zeit – nach einer Kapitalerhöhung im letzten Jahr – 241,5 Mill. DM und ist bereits bis 231,2 Mill. DM ausgenutzt. Die im 1. Quartal nochmals vorgenommene Geschäftsausweitung macht es deshalb notwendig, das Grundkapital weiter von 7 auf 10 Mill. DM zu erhöhen. Die Beschlüsse dazu sind gefaßt; das Kapital wird nach Bedarf von den beteiligten Banken eingezahlt.

Im Geschäftsbericht der Bank wird Stellung zu der Finanzierung ausländischer Schiffbauaufträge auf deutschen Werften genommen, die im Geschäftsjahr 1958 noch am Anfang stand. Im Hinblick auf die Größe der Objekte wurden diese Kredite als Konsortialgeschäfte abgewickelt. Die Darlehen werden bisher zu marktüblichen Bedingungen in deutscher Währung gegeben und sind entsprechend den Vorschriften für deutsche Kredite zu besichern. Gegen diese Konditionen werden die deutschen Reeder kaum Einwände erheben können. Mißtrauisch ist man von Reederseite allerdings gegen die Bemühungen der Werften, besondere Konditionen für den Exportschiffbau zu bekommen. Es ist begreiflich, daß man es nicht gern sehen würde, wenn die ausländische Reederkonkurrenz mit Hilfe deutscher Steuergelder subventioniert wird. Andererseits stehen die Werften vor einer Beschäftigungskrise, die notgedrungen in den Küstenländern sozialpolitische Auswirkungen haben muß.

Mit diesen Problemen werden sich auch die Schiffsbanken auseinanderzusetzen haben. Sicher ist aber, daß es ihnen kaum an Betätigungsmöglichkeiten fehlen wird, zumal der Kapitalmarkt ihnen sehr große Bewegungsmöglichkeiten bietet. Dabei ist es begreiflich, wenn z.B. die Deutsche Schiffsbeleihungs-Bank sich zur Mittelbeschaffung der Schuldscheindarlehen bedient, denn diese Finanzierungsart gestattet eine bessere Ausnutzung der Schwankungen am Kapitalmarkt als die stark zementierten Konditionen der Pfandbriefe. Das kommt nicht nur der Reederkundschaft zugute, sondern auch der eigenen Rentabilität, die in 1958 sehr gut war. Die Dividende konnte nämlich von 8 auf 9 v. H. erhöht werden.

