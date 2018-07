Die in mühevoller Arbeit erstellte Vorlage von Arbeitsminister Blank zur Anpassung der Kriegsopferversorgung an den gestiegenen Lebensstandard ist in der vergangenen Woche – wider Erwarten – vom Bundeskabinett gebilligt worden, Empörung herrscht darüber in den Kriegsopferverbänden und bei der Opposition, aber auch in Teilen der CDU/CSU-Fraktion.