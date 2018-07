Trotz der im allgemeinen guten Wirtschaftslage und einem keineswegs schlechten Textilkonsum brachte das Jahr 1958 für die Wollwirtschaft und für viele andere Zweige der Textilindustrie beträchtliche Schwierigkeiten. Auf den Rohwollmärkten hielt die Baisse an, die Preise rutschten um 20 bis 25 Prozent unter die Vorjahresbasis. In Verbindung damit zeigte, sich ein ausgeprägtes Streben nach einer Verminderung der Warenlager, nicht zuletzt wirkten die Wettbewerbsverzerrungen im internationalen Handel störend. Dies stellt die Bremer Woll-Kämmerei, Bremen-Blumenthal, das bedeutendste westdeutsche Unternehmen in der Wollwäscherei und in der Verkämmung von Wolle und Chemiefasern, in ihrem Geschäftsbericht für 1958 fest. Das Unternehmen, das mit Neuinvestitionen von 7,18 Mill. DM seit der Währungsreform 31,22 Millionen DM in die Modernisierung und Rationalisierung seines Werkes steckte, blieb von den Störungen im Textilbereich nicht verschont. Entsprechend der Rückläufigkeit der westdeutschen Erzeugung an Garnen und Geweben um 20 bis 30 Prozent ging auch bei der Bremer Woll-Kämmerei der Absatz zurück.

Die Bremer Woll-Kämmerei mußte deshalb in der Wollverkämmung im zweiten Halbjahr die Erzeugung einschränken und auch wieder stärker für eigene Rechnung operieren, um die Beschäftigung zu sichern. Ohne Frage machte sich in diesem Bereich der Wettbewerbsvorsprung Frankreichs bemerkbar, das durch währungs- und exportpolitische Maßnahmen auf dem deutschen Markt gut in das Geschäft gekommen ist. Inzwischen ist durch die erneute Abwertung bei unserem westlichen Nachbarn ein weiterer Wettbewerbsvorteil für den Export entstanden, der über alle früheren Förderungen hinausgeht. Bei Chemiefasern ging in Bremen-Blumenthal die Verkämmung von Zellwolle analog dem geringeren Verbrauch zurück, während die Lohnverarbeitung vollsynthetischer Fasern zunahm.

Wenn es der Bremer Woll-Kämmerei auch gelang, die Probleme im Rahmen des Möglichen zu meistern, so zeigt das Zahlenwerk doch, daß das Unternehmen von den Störungen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Jahresertrag fiel um rund 10 v. H. auf 36,05 Mill. DM zurück, während die Personalaufwendungen trotz reduzierter Belegschaft mit 27,15 (1957: 27,25) Millionen DM kaum verändert sind, im wesentlichen eine Folge höherer sozialer Abgaben. Der Reingewinn von wieder 1,424 Mill. DM ermöglicht eine achtprozentige Dividende plus 2 v. H. Bonus auf 14 Millionen DM Stammaktien und von 6 v. H. Dividende auf 0,40 Mill. DM Vorzugsaktien,

Für das neue Geschäftsjahr knüpft das Unternehmen gewisse Hoffnungen an die heute niedrigen Wollpreise, insbesondere für hochwertige Qualitäten, die auf längere Sicht Anreiz zu einer Belebung des Geschäftes bieten sollten. Sml.