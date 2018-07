Mitunter wird man in einen Film zum zweiten Male – hineingetreten. Es liegt eigentlich keinerlei Anlaß vor, Pupille und Gemüt zum zweiten Male zu reizen, aber dann geschieht es doch. Ganz einfach. Bevor man, wieder einmal im Kino, in den Genuß eines sogenannten Hauptfilmes kommt, hat man zunächst einiges über sich ergehen zu lassen: Diapositive, Werbefilme, Wochenschau, Kulturfilm und – die Vorschau „Demnächst in diesem Theater Dabei kann es sein, daß einem als „demnächst“ angeboten wird, was man längst zuvor schon anderswo erlitten hat.

Wenn die Vorschau also zur Nachschau wird, dann kommt man mitunter aus dem Staunen nicht mehr heraus. Man erinnert sich, es war – gelinde ausgedrückt – ein mittelmäßiger Film, aber als Kurzfilm, da ist er plötzlich gar nicht so übel. Man sieht die einfältig-hübschen Gesichter gewisser Leute immer nur für ein paar Sekunden, und so sind sie einigermaßen erträglich. Der eine gute Gag, für den drei Drehbuchautoren bemüht wurden, kommt voll zur Geltung. Die weiteren Strecken der Ödnis sind sorgsam ausgespart. Sogar ein kleines Feuerwerk an Geist scheint vorhanden zu sein. (Und weil immer rechtzeitig abgeblendet wird, merkt man nicht, daß es sich um billige Knallbonbons handelt.) Dann sind da schließlich ein paar pikante Szenen, die man gar nicht gesehen hat, weil sie nachträglich herausgeschnippelt worden sind. Endlich kommt da noch die markige Stimme jenes Herrn, der uns beschwört, diesen einzigartigen, sensationellen Film auch ja nicht zu versäumen. Man schüttelt verwundert den dummen Kopf. Da hat man also ein Kunstwerk von einem Film gesehen und es gar nicht gemerkt!

Es kann aber auch ganz anders kommen. Man hat einen Problemfilm gesehen. Nicht einen, in welchem Problemchen verschnulzt werden, sondern einen mit einem echten Problem, der die harte Realität unseres Daseins nicht in die Gemütskiste mit der Aufschrift Happy-End verpackt. Und nun sieht man diesen Film wieder in der Kurzfassung einer Vorankündigung. Hätte jener Herr mit der markigen, eindringlichen Stimme nicht glaubhaft versichert, daß es sich um jenen Problemfilm handele, man würde es kaum glauben. Statt das Problem auch nur anzudeuten, läßt man uns in Dekolletés blicken, Raufereien und Saufereien sehen, Schüsse und Küsse hören – von dem Problem entdeckt man keine Spur. So bescheiden sind jene Filmmenschen, die diese Vorschauen zusammenbasteln. Sie stellen ihr Jupiterlicht unter den Scheffel und halten mit dem Problem zurück. Um uns nicht zu erschrecken?

Es ist jedenfalls ratsam, sich über einen Film durch die Vorschau belehren zu lassen. Man kommt sonst möglicherweise zu ganz falschen Schlüssen. Heinz Rein