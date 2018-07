Noch ist in Genf keine Seite von ihrem Maximalprogramm (Friedensvertrag, Stufenplan) abgerückt. Beide Seiten sind nicht müde geworden, ihre Vorschläge tagtäglich in allen Einzelheiten stets von neuem zu preisen. Unter diesen Umständen wurde der Wunsch nach Geheimverhandlungen immer stärker.

Am Dienstag hat der Westen sich ein Herz gefaßt und “restricted meetings“ – ohne deutsche Berater – vorgeschlagen. Sie werden nun am Freitag nach der Rückkehr der vier Außenminister in der Villa Selwyn Lloyds erstmalig beginnen. Die erste Phase eines Fortschritts oder nur eine Variante in der Propagandaschlacht?

John Foster Dulles, Außenminister der Vereinigten Staaten von Januar 1953 bis April 1959, ist gestorben. Im Walter-Reed-Krankenhaus erlag er seiner Krebskrankheit, die ihn schon im Februar aus der aktiven Außenpolitik ausschaltete.

An der Beisetzung im Ehrenfriedhof Arlington nahmen neben Präsident Eisenhower, Bundeskanzler Adenauer sowie den Außenministern Englands, Frankreichs und der Bundesregierung auch der Sowjetaußenminister Gromyko teil. Selbst die Kremlführer zollten dem toten Gegner ihren Tribut.

Der sowjetische Ministerpräsident Chruschtschow traf an der Spitze einer Partei- und Regierungsdelegation zu einem zwölftägigen Besuch in Albanien ein. Gleichzeitig richteten die Sowjets neue Warnungen an Griechenland und Italien, Raketenstützpunkte der NATO einzurichten.

Es wird erwartet, daß nach Grotewohl auch die Ministerpräsidenten Rumäniens und Bulgariens nach Albanien kommen werden. Eine kleine Gipfelkonferenz des Ostens?

Auf dem Parteitag der Freien Demokraten in Westberlin wurde Reinhold Meier mit großer Stimmenmehrheit als Parteivorsitzender wiedergewählt! Gleichzeitig gab der FDP-Bundesvorstand seinen Beschluß bekannt, den Vizepräsidenten des Bundestages, Max Becker, als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten aufzustellen.

In Berlin legten die Freien Demokraten alles darauf an, sich der Öffentlichkeit als eine starke „dritte Kraft“ zu präsentieren und damit der Meinung entgegenzutreten, sie seien dazu verdammt, drittes Rad am deutschen Parteien-Sulky zu werden.