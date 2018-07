General de Gaulle, der Führer der RPF, erklärte auf einer Versammlung: „Die RPF nimmt Schritt für Schritt die Zügel in die Hand. Wenn wir morgen an der Spitze der Republik stehen, werden wir das tun, was unsere Pflicht gebietet. Frankreich gewinnt seine alte Stärke zurück. Das Parteiensystem ist vorüber.“