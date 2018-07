R. N. Carew Hunt, einer der bedeutendsten Kenner des internationalen Kommunismus, lehrt am St. Antony’s College in Oxford. Bekannt geworden ist er vor allem als Autor der Bücher „Theory and Practice of Communism“‚ das kürzlich in der fünften Auflage herauskam, und „Marxism, Fast and Present“, das sich mit der ideologischen Entwicklung des Kommunismus von Marx bis heute befaßt.