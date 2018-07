...daß die Bundeswehr ihre Panzer zur Bekämpfung von Waldbränden einsetzt. Beim Brand einer großen Kiefernschonung bei Handorf (Kreis Münster) isolierten Panzer das Feuer, indem sie mit ihren Ketten einen breiten Graben um die Brandstelle zogen.

...daß der Pfadfinderstamm „Großer Jäger“ in Kassel und Hannoversch-Münden in diesem Jahr auf eine große Fahrt verzichtet und statt dessen 60 Berliner Kinder zu kostenlosem Aufenthalt in sein Heim einlädt. Da das Geld nicht ganz reicht, beteiligen sich auch das Land Hessen und die amerikanische Armee an der Finanzierung.