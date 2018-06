Geht man von den Spekulationen aus, die Frankreichs Presse an den Staatsbesuch in Italien geknüpft hatte und die der französische Staatspräsident zu Beginn seiner Reise durch seine Worte noch höher schraubte („Meint Besprechungen mit der italienischen Regierung werden von großer Tragweite für Europas Einheit sowie für die Welt sein“), so erscheinen die offiziell bekanntgegebenen Ergebnisse der italienisch-französischen Gespräche recht enttäuschend: Kein Mittelmeerpakt, keine Anerkennung des französischen Führungsanspruches in Westeuropa, keine moralische Unterstützung der französischen Algerienpolitik, keine Achse Paris-Rom.