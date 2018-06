Mit der Auszeichnung der besten Festspielbeiträge wurden die IX. Internationalen Filmfestspiele Berlin beendet. Als bestem Spielfilm verlieh die Jury dem französischen Problemfilm „Les Cousins“ einen Goldenen Bären; als beste Schauspielerin der Festspiele erhielt Shirley MacLaine einen Silbernen Bären für ihre Leistung in der amerikanischen Filmkomödie „Ask any girl“, als bester Schauspieler Jean Gabin für seine Vagabundenrolle in „Archimède le Clochard“ ; für die beste Regieleistung in dem japanischen Sagenfilm „Die verborgene Festung“ wurde auch Akira Kurosawa ein Silberner Bär zuerkannt.