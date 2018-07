... daß sich in Sigmaringen (Südwürttemberg-Hohenzollern) Übergriffe der dort stationierten Bundeswehrsoldaten mehren, so daß in der Einwohnerschaft bereits der Vorschlag diskutiert wird, eine „Bürgerwache“ aufzustellen.

... daß der in Berlin heftig umstrittene Neubau der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche um abermals 200 000 Mark teurer werden soll. Die Gesamtbaukosten nähern sich damit der sechsten Million, und das ist die Summe, für die das im Kriege beschädigte Gotteshaus in seiner alten Form wiederherzustellen gewesen wäre.

... daß zur Entlastung des Personals der Universitäts- und Staatsbibliothek Hamburg nicht nur keine Vorbestellungen angenommen, sondern auch Buchensteiner nicht mehr verlängert werden. Wer jetzt ein Buch länger als vier Wochen benötigt, gibt es am Vormittag des Stichtages zurück, um es am Nachmittag neu zu bestellen.

... daß die Hamburger Freibäder auch bei schönem Sommerwetter ihre Pforten schon um 19.30 Uhr schliefen.