Die Menschen sind verschiedener Meinung über die Dinge, die ihnen täglich vor Augen sind. Wie sollten sie einer Meinung sein über die Dinge, die unsichtbar sind?

Benjamin Franklin

Heuss – zurückhaltend

Der „Hansische Goethe-Preis 1959“, dotiert mit mit 10 000 DM, wurde Bundespräsident Heuss für das „überragende humanitäre und völkerverbindende Wirken des Politikers und Gelehrten“ zuerkannt: schon im Januar. Auf Wunsch des Ausgezeichneten wird der Preis erst jetzt bekanntgegeben. Die bisherigen Preisträger waren Carl Jacob Burckhardt, Martin Buber, Eduard Spranger, T. S. Eliot, Grabriel Marcel, Walter Gropius, Alfred Weber.

Gemeinsam haben die Vereinigten Staaten und Kanada den St. Lorenz-Seeweg gebaut – ein System von Kanalverbindungen zwischen, dem Atlantik und den Seen im Inneren des Kontinents zwischen den beiden Staaten –, gemeinsam auch, zum erstenmal, haben sie aus diesem Anlaß Sonderbriefmarken herausgegeben, denen derselbe Entwurf zugrunde liegt. Die Marken erscheinen in den National färben der beiden Länder – rot, weiß und blau – und zeigen die Embleme beider Staaten: ein Ahornblatt für Kanada, einen Adler für die USA; im Hintergrund (links) sieht man die Großen Seen und (rechts) den neueröffneten St. Lorenz-Seeweg.