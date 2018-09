Altersversorgung der freien Berufe

Mit Vergnügen wäre zu lesen der Notschrei des Halbanonymus KW in der ZEIT Nummer 30, Seite 13, von den zu seinem Bedauern nicht privat versicherten „Großverdienern“, darunter den Rechtsanwälten und Autoren, deren „Lebensstil den Verdienst bis auf den letzten Pfennig verschlungen hat“. Eine wirksam angelegte Reklame!

Die Tatsache aber, daß der Steuerzahler, also jeder, als das Opfer dieser gewissenlosen verprassenden Großverdiener angesprochen wird, zwingt zu einer Entgegnung.

Mit Autorenkreisen, die ihre Rieseneinkünfte bis zum Alter verprassen und dann unmittelbar oder mittelbar die öffentliche Fürsorge in Anspruch nehmen (statt sich an die weiterlaufenden Honorare für ihre Bestseller zu halten), habe ich keinen Umgang. Wohl aber mit Rechtsanwälten. Allem Gerede zum Trotz ist die Zahl der Großverdiener unter ihnen gering. Unter diesen wüßte ich keinen, auf den das Zerrbild des KW auch nur ungefähr Anwendung fände.

Dem sachlich abwägenden Steuerzahler darf ich mitteilen, daß eine überwiegende Zahl der deutschen Rechtsanwälte sich freuen würde, hätte sie die Einkünfte von gleichaltrigen Richtern und sonst beamteten Juristen. Die jetzt Alternden unter ihnen haben in Inflation und Währungsreform selbst „mündelsicher“ angelegtes Vermögen verloren oder schrumpfen sehen. Alle aber haben eine Leistung übernommen, die Sache des Staates gewesen wäre. Das ist weithin unbekannt, mindestens dem Umfange nach. Der Staat ist, und zwar schon vor Schaffung des Grundgesetzes (Artikel 3) zur Gleichstellung aller vor Gericht, also auch des Armen gegenüber dem Reichen, verpflichtet. Er entledigte und entledigt sich dieser Pflicht mit Hilfe der Anwaltschaft. Der Arme erhält das Armenrecht und – soweit erforderlich – einen Anwalt beigeordnet. Dessen Kosten übernimmt der Staat. Aber doch nur zu einem Teil: Die „Armenrechtsgebühren“ sind geringer, ja erheblich geringer, als die „gesetzlichen Gebühren“, das heißt also, diejenigen Sätze, die vom Gesetzgeber selbst als angemessene Entschädigung in der Gebührenordnung festgelegt sind. Durch den Nichterhalt der Differenz trägt der Rechtsanwalt eine Wohlfahrtsleistung auf seinen Schultern, die zu tragen Aufgabe des Staates wäre,

Ich habe – Anwaltsblatt 1947, Seite 29 – errechnet, daß diese und andere Minderbezahlungen sich als eine Jahresleistung von etwa 4100 DM je Anwalt darstellen. Mit anderen Worten: der Anwalt, der etwa 36 Jahre tätig war, hat der Öffentlichkeit eine Wohlfahrtsleistung in Höhe von 150 000 DM abgenommen. Mögen die Zahlen bei einigen geringer sein, bei vielen sind sie erheblich höher.

Ich frage den Steuerzahler: Ist der Wunsch berechtigt, den arbeitsunfähig gewordenen Anwalt und seine Familie durch staatlich garantierte Versicherung vor Not Schutz zu geben? Einen Schutz, zu dem nicht einmal 4 v. H. der genannten 150 000 DM, nämlich 6000 DM jährlich, in Anspruch genommen würden! Und das nur für wenige Jahre!

Dr. Schieß, Rechtsanwalt, Wuppertal-Barmen