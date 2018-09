Das Kohle-Öl-Kartell funktioniert nicht – Hat die Montanunion ausgedient?

Von Elmar Mundt

Die Absatzkrise des Bergbaues ist noch nicht überwunden. Ja, sie droht sogar politische Krisen heraufzubeschwören: eine innerdeutsche Krise – weil Massenentlassungen an der Ruhr Zündstoff bergen – und eine europäische Krise, weil der Fortbestand der Kohlen- und Stahlgemeinschaft auf dem Spiel steht. Paris will die Luxemburger Hohe Behörde sprengen. Bonn schweigt dazu.

Bonn aus der Ferienruhe aufzuwecken, hat sich die IG Bergbau für diese Woche vorgenommen. Ihr Vorsitzender Heinrich Gutermuth hat in Essen einen Strauß von sozial- und wirtschaftspolitischen Forderungen auf den Tisch gelegt, die nach seiner Ansicht geeignet sind, den Steinkohlenbergbau aus der Krise herauszuführen. Die Forderung nach Überführung des Bergbaus in Gemeineigentum, also nach Sozialisierung, die beim Gespräch der Sozialpartner in der vergangenen Woche am Essener Runden Tisch bestimmt nicht die Gegenliebe der Unternehmer gefunden hat, war natürlich auch wieder dabei.

Daß sich der Bergbau „gesund-schrumpfen“ muß, darüber, sind sich Unternehmer und Gewerkschaften einig – über das „Wie“ dagegen nicht. Gutermuth wünscht eine politische Entscheidung über eine feste Verteilung des Energieaufkommens auf die Energieträger. Der Unternehmensverbandsvorsitzende Heinrich Burckhardt erwartet nach den bisherigen politischen Entscheidungen der Bundesregierung keine Wirtschaftspolitik, die den Bergbau auf die Dauer vor den Wirkungen des Wettbewerbs mit der Importkohle und dem Heizöl schützt. An einer Anpassung der Förderung an die Absatzchancen kommt der Bergbau nach Meinung der Unternehmer nicht mehr vorbei; wenn sie andererseits auch nicht bereit sind, die durch Gesetze, Verträge und andere Vorschriften zuungunsten des Bergbaus verzerrten Wettbewerbsbedingungen als unabänderlich hinzunehmen.

Das Kartell ist leck

So ist z.B. das vom Bergbau auf Wunsch des Bundeswirtschaftsministers und unter nie ganz aufgegebenen Bedenken abgeschlossene Kohle-Öl-Kartell leck. Die Außenseiter, also die Ölgesellschaften und Händler, die sich dem Kartell nicht angeschlossen haben, machen die Absprachen über die Schonzeit für den Bergbau, über den Stopp in der Kundenabwerbung und Preiskonzessionen wirkungslos. Während die Erdölindustrie bei Abschluß des Kartells mit einem unbedeutenden Marktanteil der Außenseiter von 50 000 Tonnen Heizöl im Jahr gerechnet hat, soll dieser schon 1959 auf 750 000 Tonnen anwachsen und 1960 sogar 1,5 Millionen Tonnen ausmachen.