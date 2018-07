Nirgend steht geschrieben, daß der Aktionär kritiklos die Ausführungen des Vorstandes hinnehmen muß. Mit diesen Worten hatte ein Arbeitnehmervertreter des Aufsichtsrates, der zwei von insgesamt 131 121 vertretenen Stimmen besaß, in der Hauptversammlung der Allianz Versicherungs AG, München-Berlin, zweifellos recht. Weniger gutheißen jedoch konnte man die Art, wie er und eine zweite Aktionärin – mit ebenfalls zwei Stimmen – betriebsinterne Dinge vor der Hauptversammlung zur Sprache bringen wollten und auf eine Erweiterung der Tagesordnung drängten. Wegen mangelnder rechtlicher Voraussetzungen kam der Antrag der Aktionärin auf eine Gewinnbeteiligung der Belegschaft nicht durch. Aktionäre und der Vertreter der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz verwahrten sich gegen die in der Hauptversammlung unangebrachten Themen, und der Betriebsratsvorsitzende der Allianz-Gruppe distanzierte sich im Namen der von der Belegschaft in den Aufsichtsrat entsandten Mitglieder davon, daß Belegschaftsfragen so in der Hauptversammlung vorgetragen würden. Bemerkenswert ist allerdings, daß der kritisierende Arbeitnehmervertreter im letzten Jahr wegen Störung des Arbeitsfriedens fristlos entlassen wurde – auch gegen die zweite Aktionärin, eine ehemalige Angestellte einer Tochtergesellschaft der Allianz, schwebt ein arbeitsgerichtliches Verfahren.

Nach zweistündiger Debatte wurden schließlich der Vorstand gegen zwei Stimmen bei zwei Enthaltungen entlastet, der Aufsichtsrat bei 1041 Enthaltungen.

Moral aus der Geschieht: Gestärkt wurde das Ansehen der Kleinaktionäre durch den Rumor nicht.

Vorstandsvorsitzender Dr. Goudefroy hatte die Reservenpolitik der Allianz begründet. Das starke Wachstum in der Kraftfahrzeugversicherung zwinge zu Vorkehrungen in der Geschäftspolitik, da diese Risikoballung erhebliche Belastungen bringen könne, wenn sich die besonders in der Kfz-Haftpflicht bestehende Schadensdynamik noch stärker als in den letzten Jahren gegen die Versicherung auswirke. Eventuelle Verlustperioden seien um so mehr einzukalkulieren, wenn die Preisbildung in diesem Zweig aufgehoben werden sollte und damit die Gefahren eines „übersteigerten“ Wettbewerbs aktuell würden. Erneut wurde auf das noch wenig befriedigende Verhältnis zwischen Garantiemitteln und Geschäftsvolumen hingewiesen. t. r.