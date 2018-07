Inhalt Seite 1 — Richtiger Schluß aus falschen Thesen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Flicks haben etwas von ihrer legendären Macht eingebüßt – im wesentlichen durch die Amputation von Ost- und Mitteldeutschland ...“ So schreibt William S. Schlamm auf Seite 42 seines Buchs. Das erste Kapitel, dem dieses Zitat entnommen ist, widmet er einer „Anatomie“ des „Wirtschaftswunders“. Legt die Tatsache, daß Schlamm mit den „Produktionsverhältnissen“ beginnt, den Schluß nahe, daß er den später geschilderten „ideologischen Überbau“ als durch die ökonomischen Daten determiniert betrachtet? Wenn dem so sein sollte, dann wäre Schlamm im Grunde seiner Seele immer noch Marxist... Derartige Reflexionen liegen dem Autor freilich fern. Vielmehr widmet er weite Strecken seiner wirtschaftlichen Ausführungen „wirtschaftswunderlichem“ Kaffeeklatsch, wie dem über die Flicks. Damit hat es jedoch nicht sein Bewenden.

Schlamm strapaziert die Nerven der Ökonomen. Schon auf Seite 9, der ersten Seite des Buches, geht er zur Attacke über. Er stellt die These auf, die westdeutsche Volkswirtschaft sei „die neueste und leistungsfähigste Wirtschaft Europas“ und sie sei das dank dem Faktum, daß ihr Startpunkt der ökonomische Nullpunkt war. Jedoch genießen Schweden und die Schweiz beide einen höheren Lebensstandard als die Bundesrepublik, und beide Länder blieben ausgerechnet vom zweiten Weltkrieg völlig verschont. Weder Schlamms Ursache noch seine Wirkung entsprechen demnach den Tatsachen.

Offenbar ist Schlamm in diesem Wirtschaftlichen Kapitel darauf aus, den Deutschen viel Butter aufs Brot zu streichen, damit er ihnen weiter hinten ungeniert die herbe Margarine der Kritik servieren kann. Also muß die Bundesrepublik im ersten Kapitel wirtschaftlich über jeden Tadel erhaben sein, ein Wirtschaftsgebilde jenseits von Gut und Böse. Schlamm läßt „Planungsfanatiker“ über die ganze Welt herrschen, auf daß sich Professor Erhard und sein guter Geist, „der Wahlschweizer Professor Dr. Wilhelm Röpke“, um so kräftiger von diesem Trend abheben.

Erhard und Röpke glauben laut Schlamm noch an die „uralten Verhaltensregeln des Marktes“. Mit Verlaub: Regeln, auch die des Marktes, sind weder neu noch uralt – sie gelten einfach oder sie gelten nicht, ganz ähnlich dem Hebelgesetz. Davon abgesehen ist das Bild mit den Planungsfanatikern sehr hoch gestochen, besonders, wenn Schlamm behauptet, die Truman-Regierung sei „zutiefst den beschränkenden Vorstellungen des Wohlfahrtsstaates verpflichtet“ gewesen. Das Verdikt gründet auf einer Wirtschaftstheorie, die uns gegebenenfalls – unter Überspringung aller inzwischen mühsam erarbeiteten Erkenntnisse – direkt wieder ins Depressions-Chaos der dreißiger Jahre führen würde. Leider wird Schlamm gerade mit dieser Spielart eines Steinzeit-Liberalismus auf willige Leser treffen.

Einen längeren Sermon widmet Schlamm der Legende (zu der er einen weiteren Baustein liefert), der ganze deutsche Wiederaufbau sei eine Folge des Umstands, daß „ein paar Theoretiker des freien Marktes der rekonvaleszenten deutschen Wirtschaft gesunde Grundregeln mitgegeben haben“. Professor Erhards Leistung bestünde demnach darin, daß er die Hände im rechten Augenblick in die Hosentaschen gesteckt und dort stehengelassen hätte ...

Der deutsche Nachkriegs-Boom ist laut Schlamm die Folge einer „Mutation des deutschen Charakters“. Bevor wir das „Wunder“ analysieren, müssen wir mit dem Verfasser selbst fragen: War es wirklich ein Wunder? Es ist nicht anzunehmen, daß sich die relative Position Deutschlands unter den andern Volkswirtschaften so fundamental gewandelt hat, wie sein Buch das glauben machen will. Schließlich war Deutschland schon jahrzehntelang eine führende Industrie-Nation. Das Ende des Dritten Reiches ist wirtschaftshistorisch also eine Episode, die ganz und gar untypisch für die deutsche Wirtschaft war. – Absolut aber hat sich der westliche Standard überall gehoben. Übrigens findet Schlamm selbst in der deutschen Nachkriegswirtschaft viele und starke konservative Charakteristika (schon die Namen, die er aufzählt). Mit der „Mutation“ kann es demnach gar so weit nicht her sein.

Aber der Verfasser braucht das Wunder. Er hilft daher der deutschen Investitionsrate etwas auf die Beine, indem er die Ausgaben für Kapitalgüter eines deutschen Boom-Jahres mit denen eines amerikanischen Recession-Jahres (1957) vergleicht; indem er ferner den Lohn eines amerikanischen Arbeiters zu einem „kaufkraft-paritätischen“ Wechselkurs von „höchstens 2,10“ DM je Dollar in deutsche Währung verwandelt und so den deutschen Lohn überhöht (gerade für die Bedarfsstruktur des Arbeiters – im Gegensatz etwa zu der des Managers – dürfte ein Kurs von drei Mark eher der Wahrheit entsprechen); und indem er den Lebensstandard des deutschen Arbeiters „fraglos höher“ nennt als den aller andern Arbeiter Europas (Ausnahme: Schweiz). Wie verträgt sich dieses „fraglos“ mit den permanenten deutschen Export-Überschüssen?