Das unfreundliche Wetter der diesjährigen Ferienzeit hat den deutschen Bädern – besonders den Bädern an der Nord- und Ostseeküste – neue Schwierigkeiten bereitet. Die sehr schwache Vorsaison hat im Zusammenhang mit der nur mittelmäßigen Belegung in der augenblicklichen Hauptsaison und der noch immer nicht beseitigten „Ferienunordnung“ die ersehnte Belebung des Fremdenverkehrs in diesem Jahre leider nicht Wirklichkeit werden lassen, obwohl von den Bädern alle Anstrengungen gemacht werden, die verschiedenen Nachteile zu beheben. we.