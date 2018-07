R. St. Bonn, Anfang August

Wieder hat Bonn einen Korruptionsfall zu vermelden, diesmal anscheinend einen ernsthaften: ein hoher Beamter des Bundesverkehrsministeriums ist darin verwickelt. Und es geht dabei offensichtlich um mehr als um die Gratis-Übernachtung auf einem Feldbett und um ein gutbürgerliches Mittagessen.

Durch derlei „Zuwendungen“ kann sich im Ernst kein Mann von natürlicher Sicherheit in Versuchung geführt fühlen. Und man kann ja nur lächeln, wenn man darüber debattieren hört, ob einer, der zu einem Beamten außer privaten auch noch dienstliche Beziehungen hat, diesen wohl zum Mittagessen einladen dürfe.

Jetzt hat der Bundesverteidigungsminister eine klärende Anweisung herausgegeben, die freilich nur eine frühere Verfügung wiederholt: sie verbietet seinen Mitarbeitern die Annahme von Geschenken, Darlehen, Bewirtungen, Einladungen oder anderer Vorteile (zum Beispiel Lieferungen zu Vorzugspreisen) von Firmen oder Personen, mit denen eine dienstliche Verbindung besteht oder vorgesehen ist. Solche Vorteile dürfen auch nicht durch oder für Familienangehörige oder über Mittelspersonen angenommen werden. Franz Josef Strauß glaubt sogar, vor Zuwendungen unbekannter Absender warnen zu müssen. Und er verlangt, daß Besprechungen mit Firmenbeauftragten in der Regel in den Diensträumen, auf keinen Fall aber in Gaststätten, Kantinen oder Privaträumen geführt werden.

Der Bundesverteidigungsminister hat seine Warnung sicherlich gut gemeint. Aber wir finden: Die deutsche Gründlichkeit feiert hier wieder einmal einen Triumph. Gewiß, wer sich für seine Frau einen Nerzmantel schenken läßt, wird in seinem dienstlichen Urteil, sofern es die Interessen des generösen Geschenkgebers berührt, vermutlich nicht unbefangen sein. Aber wer diese Unbefangenheit schon bei einem Wiener Schnitzel und einem Glas Wein verliert, ist in jeder Hinsicht ein armer Wicht.