Zweierlei von allgemeinem Interesse kann dieser Seller-Teller, der über die während des Monats Juli in den großen deutschen Buchhandlungen am besten verkauften Bücher Aufschluß gibt, lehren, oder denen, die es wissen, bestätigen:

Erstens: die Tatsache, daß ein hier genanntes Buch just durch diese Nennung mit noch größerem Erfolg als bisher verkauft wird, macht diejenigen, die dafür verantwortlich sind, keineswegs immer glücklich. Gerade dadurch jedoch gewinnt diese Zusammenstellung ihren Informationswert, daß sie auf das Glück der Beteiligten, seien sie nun Buchhändler oder Autoren oder Verleger oder Redakteure, keine Rücksicht nimmt.

Ganz anderer Art ist die zweite Lehre, die sicher nicht so allgemeine Gültigkeit beanspruchen darf und die dennoch viel Wahrheit enthalten muß: Das Gerücht, wonach im angeblich so wohlhabenden Deutschland der Preis eines Buches keine Rolle spiele, stimmt nicht, so hartnäckig es sich zuweilen sogar in Verlagshäusern hält. Wenn ein Buch, das – wie etwa Pasternaks „Doktor Schiwago“ – mehr als zwanzig Mark kostet, dennoch mühelos verkauft werden konnte, bedeutet das ja nicht, daß es sich für zehn Mark nicht noch weitaus besser verkauft hätte. Und welches Buch startet schon unter so günstigen Voraussetzungen wie Pasternaks Roman? Immer häufiger finden sich auf dem Seller-Teller die Bücher jener neunzehn Verlage, die sich aus der Einsicht in die Bedeutung des Verkaufspreises zu einer billigeren Gemeinschaftsproduktion entschlossen haben, und die im Preise herabgesetzten „Hausbücher“ oder „Sonderausgaben“ einzelner Verlage.

Interessant ist auch, daß „die neunzehn“ offenbar immer mehr geneigt sind, für ihre Serienbücher nicht nur bereits vorliegende Werke nachzudrucken, sondern auch bisher Unveröffentlichtes oder doch als Buch noch nicht Veröffentlichtes in dieser billigeren Form herauszubringen.

Das gilt für Gerd Gaisers durch mancherlei Neues angereicherte Erzählungs-Auswahl „Gib acht in Domokosch“ wie für die charmanten Feuilletons Sigismund von Radeckis, die wohl gerade im Strandkorb oder im Liegestuhl die richtige Lektüre sind. Alte liebe Bekannte auf dem Seller-Teller sind Wilders drei Romane und Koep’pens aus gutem Grund so erfolgreiches Amerikabuch. Mit großem Vorsprung an erster Stelle rangiert William S. Schlamms Bericht, den Sie im politischen Teil dieser Zeitung besprochen finden. Er lehrt übrigens, neben manchem anderen, auch das: daß die zuweilen behauptete politische Interesselosigkeit des deutschen Lesepublikums möglicherweise auch Schuld jener politischen Autoren sein könnte, denen Schlamms Kunst zu formulieren, knappe, schlagkräftige, herausfordernde, eigene Wendungen zu finden, leider fehlt. R. W. L.