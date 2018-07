Die Hauptversammlung der Gothaer Feuer Versicherungsbank auf Gegenseitigkeit in Köln verabschiedete den Abschluß für 1958. Der Beitragszuwachs beträgt 7,96 Mill. DM, das ist rund 1 Mill. DM mehr als im Vorjahr. Die Beitragseinnahme stieg auf 69,5 Mill. DM. Einschließlich der Beitragseinnahmen der Tochtergesellschaft, der Gothaer Transport und Rück, ergibt sich eine Gesamtbeitragseinnahme von rund 82 Mill. DM Die Kapitalanlagen sind mit 60 Mill. DM um 10,8 Mill. DM höher als im Vorjahr. Das Berichtsjahr schließt ab mit einem Reingewinn von 2,5 Mill. DM. Davon werden überwiesen: 0,1 Mill. DM der gesetzlichen Rücklage, 1,4 Mill. DM der freien Rücklage und 1,0 Mill. DM an die Rückstellung für satzungsmäßige Beitragsrückerstattung zur späteren Verteilung an die Mitglieder. Seit der Währungsreform wurden den Bankmitgliedern insgesamt 12,7 Mill. DM rückvergütet. Auch in 1959 sind die ersten Monate im allgemeinen günstig verlaufen.

Die Gothaer Transport- und Rück versicherungs AG, Köln, legt erst jetzt den Bericht für das Geschäftsjahr 1956 vor, wonach wieder 4 v. H. auf das zu 25 v. H. eingezahlte und im Alleinbesitz der Gothaer Feuerversicherungs-Bank auf Gegenseitigkeit (Köln) befindliche Grundkapital von 1 Mill. DM verteilt wird.

National-Versicherungsgruppe mit höherem Prämienaufkommen. Das Prämienaufkommen bei den drei zur National-Versicherungsgruppe gehörenden Gesellschaften hat sich im Geschäftsjahr 1958 auf 74,7 (65,63) Mill. DM erhöht; davon entfallen 58,8 (52,0) – in Mill. DM – auf die National Allgemeine, 10,9 (9,17) auf National-Leben und 5,0 (4,46) auf die Stettiner-Rück. Die Vermögensanlagen sind auf 90,2 gestiegen, wovon auf die drei Gesellschaften in derselben Reihenfolge entfallen 48,0, 47,0 und 5,2. Die National Allgemeine Versicherungs-AG, Lübeck, verteilt für das Geschäftsjahr 1958 eine auf 14 (12, davor 11) v. H. erhöhte Dividende, d. h. auf jede Aktie, die mit 340 DM eingezahlt ist, entfallen 47,60 DM. Neben 3,75 Mill. DM Grundkapital stehen nunmehr 4,215 Mill. DM Rücklagen. Die National Lebensversicherungs-AG (Lübeck) verteilt wieder 10 v. H. Dividende. Das Aktienkapital von nom. 1,0 Mill. DM ist mit 0,8 Mill. DM eingezahlt. Die Stettiner Rückversicherungs-AG, Lübeck, verteilt ebenfalls 14 (12) v. H. Dividende auf 1 Mill. DM voll eingezahltes Grundkapital.