Von Sybil Gräfin Schönfeldt

Um das gleich vorwegzunehmen: Es geht hier nicht darum, den Hausbesitzern etwas am Zeuge zu flicken. Viele von ihnen – in der Regel die gewissenhaftesten und ordentlichsten Leute – finden im Hausbesitz eine sehr undankbare Investition mühsam ersparten Geldes. Gemeint sind die anderen – und welcher anständige Hausbesitzer, der die Verhältnisse in einer deutschen Großstadt kennt, könnte ein Interesse daran haben zu leugnen, daß es diese „anderen“ gibt. Aber nicht einmal darauf kommt es uns hier an. Interessant und bemerkenswert erscheint uns vielmehr dies: In einem Land, dessen Bewohner angeblich, wie ihnen bis zum Überdruß versichert wird, in Wohlstand und Luxus versumpfen, ist es einem jungen Ehepaar, beide berufstätig, mit einem Einkommen, das für Normalverbraucher als recht gut gelten darf, auf jeden Fall das „deutsche Durchschnitts-Einkommen“ der Statistiker um ein Vielfaches übersteigt, einfach nicht möglich, eine Wohnung zu finden, welche auch nur einem Bruchteil der Ansprüche genügen könnte, die ihre Großeltern zu stellen selbstverständlich gefunden hätten. Wer das einmal miterlebt hat, wird sich das Gerede von der widerlichen und alle Ideale erstickenden deutschen Prosperität nur noch ungern anhören. Es ist eben alles etwas anders.

Wer in einer deutschen Großstadt eine Wohnung sucht, darf keinen Beruf haben, denn diese Tätigkeit beschäftigt ihn vollauf. Er muß andererseits jedoch viel verdienen, denn das Dach über dem Kopf verlangt an „verlorenem Abstand“ oder „Baukostenzuschuß“, was unsere Großeltern als ein kleines Vermögen bezeichnet hatten.

Wer dabei gar noch den Leichtsinn besitzt, seinen Wohnraumbedarf dadurch zu steigern, daß er Kinder bekommt, und sich einbildet, er müßte vier oder fünf Zimmer haben von einer Größe, die ausreicht, daß man ein paar Schritte geradeaus machen kann, ohne schon an eine Wand zu stoßen, wer von nicht allzu verkehrsungünstiger, ruhiger Lage und einem kleinen Garten träumt – der erfährt, daß es in einer deutschen Großstadt offenbar unmöglich ist, diesen Wunsch mit der Wirklichkeit zu vereinen.

Ohne die begehrten „Wohnungspunkte“, ohne „LAG-Schein“, ohne Mitgliedschaft bei einer Genossenschaft, ohne Stellung bei einem über Werkswohnungen verfügenden Industriekonzern, ohne Anrecht auf sozialen Wohnraum, ohne Erbtante, die ein Mietshaus besitzt, und ohne Vermögen, also allein auf sich und die Hilfe der Makler gestellt, muß man als Wohnungssuchender auf sein Glück vertrauen oder – wenn nämlich nach einer gewissen Zeit erfolgloser Suche die Nerven strapaziert zu werden beginnen – resignieren.

In einer Stadt wie Hamburg sind Abstände und Mieten so hoch, daß es dem Ahnungslosen so erscheinen könnte, als ob die Seeräuber des gefahrloseren und lohnenderen Geschäfts wegen an Land gegangen seien.

Wer ein Villenparterre bewohnen will, muß mit Mieten – natürlich „kalten Mieten“, das heißt: ohne Heizungskosten – von 450–600 Mark monatlich rechnen. Die Abstände kommen natürlich noch dazu. Sie beginnen bei 12 000 Mark und enden – ja, wo eigentlich? 30 000, 40 000, 50 000? Es versteht sich, daß es sich dabei um „verlorene Abstände“ handelt.