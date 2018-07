Wie verhält sich der Rezensent, der ein Buch stellenweise brillant, aber zur erschreckenden Hälfte falsch und gefährlich findet und der dabei von mindestens drei Menschen, die er als höchst anständig, klug und fair schätzen gelernt hat, weiß, daß sie das gleiche Buch zwar nicht durchgehend, aber doch immerhin oft „anregend“, „großartig geschrieben“, „wichtig“ gefunden haben? Um des lieben Friedens willen sollte er nur: sich wundern – und schweigen.

Da aber nun der Autor des Buches in solcher Friedensliebe und in jedem Bemühen um Toleranz seinen eigenen Worten nach nichts anderes zu sehen vermag als ein Krebsgeschwür „des Westens“, dessen Wucherzellen sich zusammensetzen aus der persönlichen Feigheit vieler einzelner, sind die Grenzen des bloßen Sich-Wunderns erreicht, der Ausweg ist verbaut.

William S. Schlamm ist ein österreichischer Journalist, der 1938 nach Amerika ging. Für Amerika im allgemeinen gibt er denn auch gerne Liebeserklärungen ab, während im besonderen die meisten der namentlich genannten Amerikaner von ihm zu Ignoranten und Trotteln erklärt werden: Wilson, Eisenhower, Truman, Davies, Kennan, Lippmann, Bennett, Acheson, Byrnes. Die bezeichnendsten Ausnahmen: McCarthy und Schlamm.

Auch sonst gibt es kaum einen Namen, kaum einen Berufsstand, kaum eine Nation, die ohne schweren Tadel davonkämen; Ausnahmen: Adenauer (mit vielen Einschränkungen), Franz Josef Strauß (mit sehr vielen Einschränkungen), die Russen (nach Schlamm: besonders sympathisch, wenn sie nicht Kommunisten wären), die Deutschen (nach Schlamm: besonders unsympathisch, wenn sie nicht „die größte Macht des europäischen Kontinents“ bildeten).

Zweifellos und gewiß (um mich zweier Adverbien zu bedienen, die Schlamm immer dort verwendet, wo es sehr zweifelhaft und ungewiß zu werden anfängt), zweifellos ist der Autor dieses tollkühnen Buches ein erfahrener Journalist, ein gewitzter Formulierer, ein präziser Denker. Wobei sich der Vorgang des Denkens – ich zitiere Schlamm – so abspielt: „Denkprozesse beginnen heute mit einem Krampf des Willens, mit emotionalen Schwingungen; und dann erst wird das intellektuelle Vakuum mit flüchtigen, irrelevanten oder auch gar keinen Beweisen gestopft (Seite 213).

Es gelingen dem Denker Schlamm treffende Aperçus über Adenauer (Seite 59, 73, 224), über die Juden (Seite 64), über den deutschen Humor (Seite 106). Es gelingen ihm freilich auch Sätze wie dieser: „Das will nicht besagen, daß lunatic fringes ungefährlich sind. Sie sind es in höchstem Maße...“

Da ist immerhin noch zu merken, was gemeint ist – auch wenn genau das Gegenteil davon gesagt wird. Schwieriger finde ich zu verstehen, was die Frankfurter Allgemeine Zeitung sein soll, wenn Schlamm behauptet, sie sei nicht nur „kokett“, „zynisch“ und „nihilistisch“ (Attribute, die verblüffend genug wirken) – sondern obendrein auch noch „linkisch“. Das; was da steht, kann doch wohl nicht gemeint sein – denn vorher wurden der gleichen Zeitung „Qualität“, Bildung“, „Reife“ und „Präzision“ bescheinigt. Sollte „linkisch“ (dem englischen leftish nachgebildet) soviel heißen wie „leicht nach links tendierend“? Auch das wäre ein für meinen Geschmack allzu originelles Urteil; es würde sich aber wenigstens mit der Schlamm-Behauptung decken, alle großen deutschen Zeitungen stünden in Opposition zur Regierung.