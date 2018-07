...daß nach der Einstellung des Bahnverkehrs auf der Wutachtalbahn Pakete, die in Bonndorf aufgegeben werden, mit der Bahn einen Umweg von über 200 Kilometern machen und erst am zweiten Tag nach der Aufgabe in dem nur 18 Kilometer entfernten Stühlingen ankommen, obwohl zweimal täglich ein Postauto direkt von Bonndorf nach Stühlingen fährt. Dieses Postauto befördert aber nur Briefpost.