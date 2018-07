Die in vieler Hinsicht ungewöhnliche Daimler-Bilanz für 1958 war auf der Hauptversammlung wieder Gegenstand lebhafter Erörterungen. Dabei ging es zunächst um die Frage, in welchem Ausmaß die Gesellschaft steuerfrei Zusatzaktien aus den Rücklagen an die Aktionäre verteilen wird. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Könecke hatte im Vorjahr ein Verhältnis von 2:1, also eine Kapitalaufstockung aus Gesellschaftsmitteln von 72 auf 108 Mill. DM – allerdings unverbindlich – in Aussicht gestellt. Diese Meinung hat er auch auf einer Pressekonferenz vor einigen Wochen noch vertreten. Nun hat der Aufsichtsratsvorsitzende, Hermann J. Abs (Sprecher der Deutschen Bank), eine konkretere Aussage zum Aufstockungsverhältnis gemacht: „Unser Ziel ist es, die seinerzeitige Umstellung, des Aktienkapitals von damals 120 Mill. RM auf 72 Mill. DM zu beseitigen.“ Durch die inzwischen gebildeten Rücklagen (108 Mill. DM) ist das auch ohne weiteres möglich. Danach würde es also bei der Daimler-Benz AG Zusatzaktien im Verhältnis 5:3 geben.

Aber das allein würde natürlich den Daimler-Kurs von über 2000 v. H. nicht rechtfertigen. Die Börse bewertet jetzt auch das, was nicht in der Bilanz zu lesen ist, was auf Grund der gegenwärtigen Bilanzierungsbestimmungen auch ganz legal verborgen werden darf. Der Vertreter der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Hans-Jürgen Koppenberg, versuchte hierzu – von der Körperschaftsteuer ausgehend – eine Rechnung aufzumachen. Danach hat Daimler seit der Währungsreform etwa 528 Mill. DM Körperschaftsteuer bezahlt, also etwa auch den gleichen Betrag netto verdient. Im gleichen Zeitraum sind aber die offenen Rücklagen nur mit 75 Mill. dotiert worden, die Gewinnausschüttungen erforderten 57 Mill., so daß rund 400 Mill. (oder 40 Mill. jährlich) an stillen Reserven gebildet sein müssen. Wenn man dieser Rechnung folgt und dann noch berücksichtigt, daß 108 Mill. offene Rücklagen ausgewiesen werden, dann kömmt man um die Feststellung nicht herum, daß das Unternehmen mit rund einer halben Milliarde arbeitet, die es nicht zu verzinsen braucht. Bei dieser Bilanzierungsweise muß man dann zu optisch hohen Dividenden kommen, die in Wirklichkeit alles andere als „großartig“, sondern eher recht bescheiden sind. Koppenberg hat denn auch für 1959 eine Dividende von 25 v. H. gefordert (für 1958 gab es 18 v. H.), falls bis dahin das Kapital noch nicht berichtigt sein sollte. K. W.