Immer, wenn du Pech hast“, sagte Ruth Eisler gereizt, „denkst du gleich an diesen alten Godepiel. Du glaubst wohl, er habe nichts anderes zu tun, als für dein Pech zu sorgen.“

„Er hat nichts anderes zu tun“, sagte Eisler, „oder doch nichts Besseres.“

Sie saß ihm gegenüber und beobachtete, wie er aß: eine junge Frau in dünnem, gestreiftem Kittel, blond, mit einem Ausdruck müder Mißbilligung. Ihre Haut war talgig, in den fleischigen Händen, die sie auf dem Tisch gefaltet hielt, erschienen kleine Dellen. Sie sah zu, wie er mit heftigen Bewegungen Marmelade auf den Toast kleckste und den blauen Kunststofflöffel mürrisch durch die Eierschale stieß. Mit unhörbarem Seufzen blickte sie auf die Krümel und die kleinen, gezackten Splitter der Eierschale neben seinem Teller – so als kalkulierte sie bereits das Maß an Arbeit, das er ihr heute hinterlassen würde.

„Jetzt muß er aufhören“, sagte Eisler. „Nun hat er uns erledigt. Wenn ich meine Papiere von der Firma habe, bleibt ihm nichts mehr. Die Entlassung ist das letzte, was er uns besorgte.“

Während er sprach, sah er in die Tasse hinein, auf den leicht schwappenden, ölig schimmernden Kaffee. Eisler trug ein weißes Hemd mit gestärktem Spitzkragen und einen eng sitzenden Flanellanzug; sein Nacken war sauber rasiert, und das kurze Haar scharf gebürstet. Obwohl er noch jung war, war sein Hals fett und faltig. Ein Geruch von sehr gutem Haarwasser ging von ihm aus,

„Ich weiß nicht, was er jetzt noch vorhat“, sagte er, „aber alles, was bisher gewesen ist, haben wir ihm zu verdanken. Er hat es geschafft.“

Im Nachbarhaus begann die Schleifmaschine zu arbeiten, mit der sie den Fußboden abzogen; ein Jaulen drang zu ihnen, ein hohes, ratterndes Sirren wie von einem riesigen, gefangenen Insekt, das seine harten Flügel wundstieß, und die Frau zog den Kittel zusammen, als ob sie plötzlich zu frieren begonnen hätte, während er ruckartig die Tasse absetzte.