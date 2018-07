Sosehr ich Ihre Zeitung aus vielen Gründen schätze – ein Passus Ihres Mitarbeiters „Securius“ auf Seite 14 der Nr. 31 kann nicht gut unwidersprochen bleiben.

Sein abfälliger Angriff auf den „Naturschutz“ als Hindernis bei der Baulandbeschaffung ist ein typisches Zeichen jener Mischung von völliger Unkenntnis und Geringschätzung, die auf diesem Gebiet bei uns fast die Regel ist.

Unter Naturschutz stehen (außer einzelnen Bäumen, Felsen usw.) bei uns fast nur kleine Flächen, die sich in irgendeiner Art durch besondere Schönheit, Eigenart oder Ursprünglichkeit auszeichnen. Sehr oft sind sie die einzigen oder letzten Beispiele ihrer Art. Sie sind fast ohne Ausnahme unbebaut und oft zur Bebauung ungeeignet (Felshänge, Moore, Dünen). Eine Bebauung würde in den meisten Fällen die endgültige Vernichtung ihrer Eigenart sein, Es war doch wohl nicht Absicht Ihres Mitarbeiters, neben den Wünschen der Truppenübungsplätze, Entwässerungsfanatiker und Fremdenverkehrsbetriebe nun auch noch die Baulandsucher zum Sturm auf diese letzten bescheidenen Oasen anzusetzen?

Oder sollte er die – oft wesentlich größeren – Landschaftsschutzgebiete gemeint haben, in denen gewöhnlich eine teilweise Baubeschränkung herrscht? Dann ließe sich seine Meinung schon besser verstehen. Dennoch glaube ich, daß auch hier einem uferlosen und planlosen Bauen gewehrt werden muß. Es ist kaum erstrebenswert, daß im Umkreis der großen Menschenballungen schließlich kein Fleckchen mehr zu finden ist, das nicht durch Häuser „aufgelockert“ ist, während Flüsse und Seeufer weithin unzugänglich werden und die Millionen von Ausflüglern sich auf immer kleinere Gebiete zusammendrängen, das letzte Eifelmoor zum Abwässerteich wird und die Bäche in Betonröhren verschwinden. Wer die Verhältnisse in unseren dichtbesiedelten Gebieten kennt, weiß, wie nahe wir diesem Ziel schon sind!

Um Irrtümern vorzubeugen: ich bin weder Naturschutzfunktionär (außer jämmerlich wenigen Mitarbeitern in den Referaten des Bundes und der Länder gibt es diese nicht), noch Nutznießer eines Naturschutzgebietes oder Landschaftsschutzgebietes, sondern ein Mensch, der eventuell auch einmal ein schön gelegenes Grundstück suchen wird. Aber muß das unbedingt auf Kosten der großen Mehrheit von Ausflüglern, Urlaubern und Naturfreunden geschehen?

Dr. Martin Boness, Bergisch Neukirchen b. Opladen