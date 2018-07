Daß die Mode zuweilen bizarre, launische Sprünge – auch Seitensprünge – macht, erfahren wir immer wieder. Aber daß sie neuerdings so weit springt, den Mund mit Hilfe eines Lippenstiftes auszuradieren, statt ihn zu betonen, das ist überraschend. Der weiße Lippenstift – er kommt aus dem experimentierfreudigen Amerika – wird nun auch bei uns so stark verlangt, daß die Händler mit der Lieferung kaum noch nachkommen. Machen wir uns also darauf gefaßt, in nächster Zeit scharenweise jungen Mädchen zu begegnen, in deren Gesichtern wir jede Orientierung verlieren, weil der Mund zu fehlen scheint. Blaß ist wie im Fin-de-siecle wieder einmal modern. Junge Mädchen zwischen 16 und 20 versuchen seit einiger Zeit in der Art zu verfahren, in der Maler bei der Herstellung eines Gemäldes beginnen. Sie grundieren zunächst mit dem weißen Lippenstift – weil es ihn bisher bei uns nicht gab, nahmen sie irgendeine deckstarke Tagescreme oder sogar Zahnpasta – und tragen dann einen sehr hellrosa Lippenstift auf. Und warum sie das tun? „Ach, das ist doch mal was Neues, nicht? Was Neues ist immer chic.“ Ob sie es denn wirklich so chic, ob sie es schön fänden? „Ja, manche sehen ja komisch damit aus – so richtig krank, aber man macht das so mit.“

Es fehlt nicht an professionellen Pessimisten, die meinen, beim Blaß-Schminken des Mundes handle es sich um die sichtbare Manifestation der erosfeindlichen, gefühlskalten Haltung der heutigen Jugend. Dabei ist es möglicherweise doch nur die Reaktion auf vielleicht allzu gründliche, allzu stürmische Entdeckung und Anwendung der großen, leuchtenden Farben nach dem Kriege. Die Auslöschung jedoch oder wenigstens „Verblassung“ des über viele Jahrhunderte als „Rosenmund“, „roter Kelch“, „rot wie Blut“ und „blühend“ besungenen Zentrums der unteren Gesichtshälfte könnte Folgen haben. Jedenfalls müssen die jungen Damen, die entschlossen sind, dieser Torheit der Mode nicht zu widerstehen – erwachsene Frauen sind solcher Irrtümer kaum fähig –, über eines im klaren sein: Die Männer werden nicht mehr „an ihren Lippen hängen“, noch ihnen ihre geheimsten Wünsche „von den Lippen ablesen“ – weil nichts da ist, wo man es ablesen könnte. J. P.