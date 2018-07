hst, Köln

Es war am letzten Mittwoch gegen 12 Uhr. Auf dem Vorplatz des Kölner Hauptbahnhofs standen die Menschen dichtgedrängt. Sie standen auch in der Halle, auf der Treppe zum Bahnsteig 8b und oben auf dem Bahnsteig – überall, viele Tausend. Am Gleis 8b hatte sich eine Musikkapelle in Schützenuniform aufgebaut. Würdige Herren in Frack und mit Zylinder rannten geschäftig umher. Bahnpolizisten hielten einen kleinen Platz frei. Ein roter Läufer bedeckte diese eiftzige freie Ecke.

„Was ist los?“ – „Die Prinzessin Soraya kommt.“ – „Die ist doch längst wieder in Köln...“ – „Ibn Saud wird erwartet...“ – „Nein – der Negus ist auf der Durchreise...“ Die meisten fragten nicht. Sie hatten längst das große Plakat gelesen: „Wünsche werden Wirklichkeit. Schreiben auch Sie Ihre Wünsche an den Kölner Stadt-Anzeiger!“

Um 12.26 Uhr lief der planmäßige E 781 von Siegen ein. Die Kapelle spielte einen Marsch. Die Befrackten rückten ihren Zylinder zurecht. Die Bahnpolizisten riefen: „Bitte zurückbleiben Der Zug hielt. Zwei Lakaien legten noch einmal den roten Läufer zurecht. Und dann erschien“ SIE in der Wagentür.

Die Menge brach in begeisterten Beifall aus. Die Kameras der Reporter blitzten. Die Befrackten zogen artig ihren Zylinder. Ein Mädchen überreichte Blumen. „Noch einmal bitte“, baten die Photomänner. „Ein Autogramm“, drängte ein Backfisch und hielt den Notizblock hin. Aber noch immer blitzten die Kameras. Mit strahlendem Lächeln, den Blumenstrauß im rechten Arm, winkte sie zurück: Frau Sonja Immekeppel.

„Wer ist denn das?“ fragte ein Fremder.

„Na“, gab ein Kölner zurück, „das ist Sonja Immekeppel...“