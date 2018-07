Inhalt Seite 1 — Haben Gedenktage wirklich einen Sinn? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Noch ist die Feier zu Haydns 150. Todestagnicht ganz abgeklungen, und schon schreitet das Schillerjahr seinem Höhepunkt entgegen. Da werden Minister und Honoratioren von ihren Sekretären oder -innen informiert, was alles Schiller geschrieben hat, schon türmen sich landauf, landab Schulaufsätze über das Thema „Schiller und ...“, Theater verdienen sich ihre Subvention, indem sie ein Bekenntnis zu Schiller (und natürlich auch zu Haydn) ablegen, kurz: wir werden dann wahrscheinlich jahrelang keinen Schiller sehen können, ohne uns mit einem gelinden Gruseln an das Festjahr 1959 zurückzuerinnern.

Dabei sitzt uns doch noch vom Mozartjahr 1956 her der Schreck in den Gliedern. Und was Schiller anlangt: 1955 war er zuletzt mit seinem 150. Todestag dran. Geschäftstüchtige Kulturmanager haben die Okkasion erkannt und verwenden ihre Reden von damals in diesem Jahr ein zweites Mal.

Trotz unseres Heißhungers nach runden Zahlen besteht keine Gefahr, daß wir etwa in den kommenden Jahren zu kurz kommen könnten. Da dräut uns zum Beispiel 1962: Gerhart Hauptmanns 100. Geburtstag, Nestroys 100. Todestag, Schnitzlers 100. Geburtstag und Strindbergs 50. Todestag – alles in einem Jahr! Man darf wohl vermuten, daß es in jener Spielzeit keine einzige Premiere geben wird, die nicht als Beitrag zu einem der vier Jubiläen zu werten ist.

Wir wollen nicht davon reden, daß an einigen dieser Jubilare wirklich sträfliche Unterlassungssünden gutzumachen, wären. Darum hat sich bisher niemand gekümmert; und sobald die Festreden des Jahres 1962 verrauscht, sein werden, dürfte sich auch weiterhin niemand mehr der geehrten Jubilare erinnern. Denn schon brausen andere Feste heran: 1964 bringt nicht nur Wedekinds 100. Geburtstag (was gewiß nur zu schönen Worten, aber nicht zu der längst fälligen Wedekind-Renaissance führen wird); vor allem aber wird man dann Shakespeares 400. Geburtstag feiern. Was das bedeutet, davon vermag sich nur derjenige ein Bild zu machen, der die Schillerfeier in all ihren Schrecken miterlebt hat und sich die ganze Veranstaltung nun noch vervielfacht und über alle Länder des Erdballs ausgebreitet vorstellt.

Aber ist es denn nicht schön und edel, wenn unseren Geistesgrößen und Dichterfürsten so viel Ehre widerfährt? Nun, es bleibt zu bezweifeln, ob mit solchen runden Daten irgend jemandem gedient wird. Schiller und Haydn braucht man ebensowenig populär zu machen wie Shakespeare – sie können durch den geistigen Verschleiß, mit dem solche Jubiläen einhergehen, nur Schaden nehmen. Wo es aber Gelegenheiten gäbe, mit einer solchen Feier eine echte geistige Wiedererweckung zu verbinden – etwa bei Wedekind oder Strindberg oder selbst bei Gerhart Hauptmann –, darf man doch wohl nicht allzuviel erwarten. Allzu hektisch ist die Betriebsamkeit dieser Jubiläen, als daß viel davon hängenbleiben könnte. Es drängen ja auch schon wieder die nächsten Gedenktage nach, es gilt neue Feiern vorzubereiten – da bleibt wenig Zeit, das eben Wiederentdeckte zu pflegen und fortzusetzen.

Der Zeitungsmann kennt ja diese falschen Aktualitäten von seiner Tagesarbeit her in ihrer ganzen Fragwürdigkeit. Es gibt wohl kaum einen echten Journalisten, der nicht Gähnkrämpfe bekäme, wenn man ihm erzählt, der und jener habe schon wieder Geburts- oder Todestag. Dabei haben die einschlägigen Zeitungsartikel immerhin einen großen Vorteil: man kann sie lesen oder auch nicht. Anders beim Theater, beim Staatsakt, bei der offiziellen und mit allem Pomp ausgetragenen Zentenarfeier: die dringen in alle Poren, die sind wohlorganisiert, die sind echte Kinder des technischen Zeitalters.

Unsere Kalender-Jubiläen sind legitime Geschwister unserer Festspiele und unserer Kulturpreise. Auch diese an sich ehrenwerten Institutionen sind in der Geschäftigkeit des 20. Jahrhunderts entartet und haben unter dem Leerlauf eines Monster-Apparates mehr Schaden erlitten als Nutzen erfahren. Sie zeigen zu deutlich, was sich der Mensch unserer Zeit unter „Kultur“ vorstellt: nicht Bildung, die gewachsen und individuell erworben ist, sondern Propaganda und lärmende Maschinerie. Bei all diesen geräuschvollen Demonstrationen wird man das Gefühl nicht los, es gälte hier, Schuldgefühle abzutragen: eine Gesellschaft, die ihr Geistesleben kurzhält und nicht allzuviel dafür tut, schafft sich mit prunkvollen Zentenarfeiern ein Alibi. Die Kultur, die wir nicht mehr haben, findet neuerdings im Kalender statt.