R. St., Bonn, Mitte August

Der Präsident der Vereinigten Staaten zeigt mit der Ankündigung, daß er Besuche in den drei westeuropäischen Hauptstädten machen werde, eine noble Geste. Er ist mächtiger als die drei westlichen Verbündeten zusammen. Um so mehr ehrt es ihn, daß er deren Empfindlichkeiten schont und eigene (zu denen er Anlaß hätte) nicht aufkommen läßt! Um keinen von den Verbündeten zu kränken, will er nun mit jedem allein sprechen, nachdem sich ein Treffen aller, etwa in Paris, als undurchführbar erwiesen hat; so zweckmäßig ein solches Vierer-Treffen auch gewesen wäre, woraus man in Bonn kein Hehl gemacht hat...

Aber General de Gaulle hatte Bedenken. Bei all seinem realistischen Sinn trübt ihm doch gelegentlich der Schatten der großen französischen Vergangenheit den Blick für die sehr viel bescheidenere Gegenwart, und so meinte er, eine Zusammenkunft zu viert hätte den Eindruck erwecken können, daß Frankreich (und natürlich auch England und die Bundesrepublik) den Präsidenten Eisenhower offiziell als verhandlungsberechtigten Vertreter auch der westeuropäischen Interessen anerkannt hätte.

Eisenhower ertrug gelassen diesen Prestigekomplex. Er überhörte auch manches Bedenken, das aus Bonn kam; zum Beispiel aus dem Auswärtigen Ausschuß des Bundestages, aber nicht nur von dort allein. Nun betont das offizielle Bonn mit Nachdruck, es sei zu einem Mißtrauen gegen Amerikas Treue im Sinne der eben erst in Genf klar abgesteckten westlichen Politik nicht die geringste Ursache vorhanden. Im übrigen sind Freude und Genugtuung über den Besuch Eisenhowers in Bonn diesmal bei Regierung und Opposition fast gleich groß. Bis auf gewisse, in unserem Klima offensichtlich unvermeidbare parteipolitisch bedingte Nuancen.

Eisenhower wird es, wie die Dinge liegen, sehr viel leichter haben, mit Dr. Adenauer als mit de Gaulle ins reine zu kommen. Denn wenn auch der Regierungschef in Bonn wie der in Paris den Moskauer Wettermanipulanten aus guten Gründen mißtrauen, so bleiben doch darüber hinaus bei dem Besuch des amerikanischen Präsidenten an der Seine so steinige Probleme offen wie: Algerien, die französische Atombombe und Frankreichs Einfluß in der NATO. Lauter Fragen, zu deren Erörterung – sehen wir es doch nüchtern! – der Präsident der Vereinigten Staaten schließlich auch Washington hätte als Verhandlungsort vorschlagen können. Denn es ist ja von Europa nach Amerika nicht weiter als von dort hierher.

In all den bevorstehenden Reisen – der Fahrt Eisenhowers nach Europa, dem Besuch Chruschtschows in Amerika und dem dann folgenden Erkundungsflug des amerikanischen Präsidenten in die Sowjetunion – steckt natürlich ein Stück jener robusten Psychologie, ohne die eine wirksame Politik im Zeitalter der allgemeinen Publicity nicht möglich ist.

Im Jahre 1937 stellte ein Mitglied des britischen Unterhauses die ironische Frage, ob nicht die Regierung seiner Majestät veranlassen könnte, daß Adolf Hitler eine Weltreise mache. Wohl möglich, daß sich hinter dem Spott die zaghafte Hoffnung verbarg, der so mächtig gewordene, Diktator Deutschlands könnte vielleicht doch noch zu einer vernünftigen Beurteilung der Weltlage gebracht werden, wenn er mit eigenen Augen und nicht nur aus frisierten Botschafterberichten die Wirklichkeit draußen kennenlernen würde. Mit einer ähnlichen, wenn auch nicht sehr viel größeren Hoffnung sieht man wohl in Washington der Reise Chruschtschows nach Amerika entgegen.

Wenn auch nach allen Erfahrungen, die wir Deutsche gemacht haben, von einem solchen Anschauungsunterricht nicht sehr viel zu erhoffen ist, sollten wir diese Skepsis dennoch in diesem Augenblick zurückdrängen. Was immer noch kommen mag – die Bundesrepublik kann sich auf die Freundschaft des starken Amerikas verlassen. Dafür ist der Besuch Eisenhowers in Bonn ein weithin sichtbares Zeichen.