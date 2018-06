Die SED will ihre Agitationstätigkeit in Westberlin allen Mißerfolgen zum Trotz abermals verstärken. Die Betriebsparteiorganisationen „volkseigener“ Ostberliner Betriebe sind jedenfalls von der Bezirksleitung der SED in Ostberlin verpflichtet worden, bis Ende August „Stützpunkte“ in den zwölf Westberliner Verwaltungsbezirken einzurichten.