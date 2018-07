Die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse bedürfen der Reform

Von Theodor Eschenburg

Wegen Meineids sind jetzt im Münchner Spielbankenprozeß vier bayerische Politiker, darunter zwei ehemalige Minister, zu Zuchthaus- und Gefängnisstrafen verurteilt worden. Sie hatten diesen Meineid nicht vor einem ordentlichen Gericht, sondern vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuß des Bayerischen Landtages geschworen, der den Spielbankenskandal schon vor vier Jahren zu durchleuchten suchte. Professor Theodor Eschenburg will das Verhalten der Verurteilten keineswegs beschönigen. Aber er stellt hier dennoch die Frage: Hat das Verfahren des Untersuchungsausschusses die Verurteilten nicht geradezu zum Meineid verleitet? Sind solche Ausschüsse überhaupt in der Lage, unparteiische Untersuchungen anzustellen? Eschenburg sagt nein, und er fordert im folgenden Artikel daher eine grundlegende Reform der Untersuchungsausschüsse und ihrer Methoden.

Die unter Eid gemachte Aussage ist das gewichtigste Beweismittel im Prozeß. Ein Meineid wird daher mit Zuchthaus, im Falle mildernder Umstände mit mindestens sechs Monaten Gefängnis bestraft. Nur Gerichte oder vom Gesetz besonders benannte Behörden dürfen den Eid abnehmen. Nach dem Grundgesetz und den Verfassungen aller deutschen Länder sind überdies die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse dazu berechtigt: Sie nämlich dürfen bei der Beweiserhebung sinngemäß die Strafprozeßordnung anwenden.

Die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse sind freilich keine Gerichte; sie haben keine Rechtsstreitigkeiten zu entscheiden. Ihre Aufgabe ist es vielmehr, Sachverhalte aufzuklären. Insofern üben sie eine Teilfunktion der Gerichte aus. Sie unterscheiden sich aber dadurch von den Gerichten, daß die Aufklärung des Sachverhalts nicht wie bei den Gerichten durch „Unbeteiligte und uninteressierte Dritte“ erfolgt.

Die Untersuchungsausschüsse werden vom Parlament, also von den rivalisierenden Parteien, auf Antrag einer qualifizierten Minderheit eingesetzt, um Mißstände in der Regierung oder innerhalb der Volksvertretung zu untersuchen. Die parteipolitische Zusammensetzung dieser Ausschüsse, deren Mitglieder vom Plenum gewählt werden, entspricht dem Stärkeverhältnis der Parteien in der Volksvertretung. So aber kommt es, daß dort nicht nur Politiker sitzen, die an der Aufklärung des Tatbestandes interessiert sind, sondern auch andere, denen an seiner Verschleierung gelegen ist. Die eigentlichen Motive für die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses sind nicht rechtlicher, sondern politischer Natur. Genauso verhielt es sich wohl im Herbst 1955 in München, als der Spielbankenausschuß eingesetzt wurde.

In Bayern bestand von 1954 bis 1955 eine Regierungskoalition aus SPD, FDP, BHE und BP (Bayernpartei). Die CSU – die stärkste Partei im Lande – war in der Opposition und hatte das größte Interesse am Sturz der Regierungskoalition. Im Herbst 1955 richtete sich ihr Kampf vornehmlich gegen die Bayernpartei. Gegen sie, vor allem gegen den damaligen BP-Innenminister Geislhöringer, erhob die CSU wegen der Vergebung der Spielbankkonzessionen massive Anschuldigungen.